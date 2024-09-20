Altın zirveyi zorluyor! İşte 20 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

20 Eylül 2024 07:17 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 07:20

Bu hafta rekor üstüne rekor kıran altın haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 20 Eylül 2024 altın fiyatları...

Ons altın uluslararası piyasalarda akşam saatlerinde 2 bin 586 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 2,3 azalışla 2 milyon 806 bin liraya geriledi.

Altın fiyatları​ güne hareketli başladı. Serbest piyasada gram altın​ 2.840,75 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.762,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 20 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

20 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.840,31

Satış 2.840,75

20 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.707,00

Satış 4.762,00

20 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.384,00

Satış 9.518,00

20 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 18.767,00

Satış 18.969,00

20 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.592,43

Satış 2.592,68