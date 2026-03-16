Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altına hücum zamanı mı? Uzman isim rakam vererek uyardı!

Mart 16, 2026 11:16
1
28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla Orta Doğu'da başlayan savaş brent petrol fiyatlarını üst seviyede tutmaya devam ediyor. Bu durum altın tarafında ise düşüşlere neden oluyor. Ons altın şu şıralarda 5 bin dolar direnç noktasının da altına inerek 4.995 dolardan işlem görüyor.  

Peki bu düşüşlere sürecek mi? Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Altın ve para piyasaları uzmanı Filiz Eryılmaz yatırımcıyı rakam vererek uyardı!

İşte uzman isimden cebinde TL olan yatırımcıları yakından ilgilendiren kritik değerlendirmeler.  

2
Geçen hafta %-1,15 değer kaybı ile 5.020 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, bugünkü ilk işlemlerde kritik 5.000 dolar desteğinin altını test etti. 4.968 dolara kadar gerileyen ons fiyatı, son 4 haftanın en dip seviyesini gördü.

Ardından gelen tepki alımları ile toparlanma çabası öne çıksa da TSİ 11:11 itibarıyla ons fiyatında 4995 dolara yakın görünüm devam ediyor.

3
altın fiyatları

Onstaki zayıflık iç piyasada gram fiyatına da yansıyor. 16 Mart 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 7.110 TL’den güne başladı. Gram fiyatında da cuma kapanışı 7.135 TL’den gerçekleşmişti.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 7.255 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.830 TL’den gerçekleşiyor.

4
altın

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; dolar endeksinin geçen hafta 100 seviyesini aşması ve son 4 ayın zirvesine yönelmesi, değerli metallerde ters korelasyon etkisi ile satış baskısını artırdı.

ABD 2 yıllık tahvil getirilerinin de 5 ay sonra %3,70 seviyesinin üzerine yönelmesi, getirisi olmayan altını elde tutmanın maliyetini artırarak, sarı metalde zayıf görünümü destekledi.

5
PETROL CEPHESİ 

Petrol fiyatlarında yeni hafta da 100 doların üzerinde başlarken, küresel piyasalarda yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişeleri devam ediyor. Bu kapsamda FED’den faiz indirimi beklentileri bu yıl 1’e kadar gerilerken; dikkatler bu hafta çarşamba günü belli olarak FED faiz kararına çevrildi.

FED’den faizde aksiyon beklenmezken, Başkan Powell tarafından son gelişmelerin ardından verilecek mesajların dikkatle takip edileceği aktarılıyor.

 

6
FED beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “FED’in çarşamba günü faizleri %98,1 oranında sabit bırakması beklenmektedir. Bu beklenti nisan için %94,1 ve haziran için de %76,2 seviyesinde bulunuyor. Yani yılın büyük bir bölümünde faizlerin sabit kalacağı fiyatlanıyor” diyerek; petrol fiyatlarındaki artışın ABD'de enflasyonu tetikleme riskinin, FED’in de faiz indirimi planlarını rafa kaldırmasına sebep olduğunu aktardı.

7
filiz eryılmaz altın

FED Başkanı Powell’ın, faiz kararının ardından yapacağı konuşmada artan petrol fiyatları sebebiyle enflasyonun katı kalacağına vurgu yapması halinde, bu durumun piyasa tarafından “şahin bir duruş” olarak algılanacağını aktaran Doç. Dr. Eryılmaz; söz konusu senaryoda altın ve gümüş gibi kıymetli metaller üzerindeki satış baskısının aratabileceğini aktardı.

8
ALTIN İÇİN 'FIRSAT' DÖNEMİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; ons altında 4.900-5.000 dolar bandının “uzun vadeli birikim” için uygun olabileceğini de ifade eden Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, gram fiyatında da 7.000 TL’nin altına doğru sarkmaların kademeli alım için değerlendirilebileceğini aktardı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.