Altına hücum zamanı mı? Uzman isim rakam vererek uyardı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla Orta Doğu'da başlayan savaş brent petrol fiyatlarını üst seviyede tutmaya devam ediyor. Bu durum altın tarafında ise düşüşlere neden oluyor. Ons altın şu şıralarda 5 bin dolar direnç noktasının da altına inerek 4.995 dolardan işlem görüyor.
Peki bu düşüşlere sürecek mi? Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Altın ve para piyasaları uzmanı Filiz Eryılmaz yatırımcıyı rakam vererek uyardı!
İşte uzman isimden cebinde TL olan yatırımcıları yakından ilgilendiren kritik değerlendirmeler.
Geçen hafta %-1,15 değer kaybı ile 5.020 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, bugünkü ilk işlemlerde kritik 5.000 dolar desteğinin altını test etti. 4.968 dolara kadar gerileyen ons fiyatı, son 4 haftanın en dip seviyesini gördü.
Ardından gelen tepki alımları ile toparlanma çabası öne çıksa da TSİ 11:11 itibarıyla ons fiyatında 4995 dolara yakın görünüm devam ediyor.
Onstaki zayıflık iç piyasada gram fiyatına da yansıyor. 16 Mart 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 7.110 TL’den güne başladı. Gram fiyatında da cuma kapanışı 7.135 TL’den gerçekleşmişti.
Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 7.255 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.830 TL’den gerçekleşiyor.
Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; dolar endeksinin geçen hafta 100 seviyesini aşması ve son 4 ayın zirvesine yönelmesi, değerli metallerde ters korelasyon etkisi ile satış baskısını artırdı.
ABD 2 yıllık tahvil getirilerinin de 5 ay sonra %3,70 seviyesinin üzerine yönelmesi, getirisi olmayan altını elde tutmanın maliyetini artırarak, sarı metalde zayıf görünümü destekledi.
PETROL CEPHESİ
Petrol fiyatlarında yeni hafta da 100 doların üzerinde başlarken, küresel piyasalarda yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişeleri devam ediyor. Bu kapsamda FED’den faiz indirimi beklentileri bu yıl 1’e kadar gerilerken; dikkatler bu hafta çarşamba günü belli olarak FED faiz kararına çevrildi.
FED’den faizde aksiyon beklenmezken, Başkan Powell tarafından son gelişmelerin ardından verilecek mesajların dikkatle takip edileceği aktarılıyor.
FED beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “FED’in çarşamba günü faizleri %98,1 oranında sabit bırakması beklenmektedir. Bu beklenti nisan için %94,1 ve haziran için de %76,2 seviyesinde bulunuyor. Yani yılın büyük bir bölümünde faizlerin sabit kalacağı fiyatlanıyor” diyerek; petrol fiyatlarındaki artışın ABD'de enflasyonu tetikleme riskinin, FED’in de faiz indirimi planlarını rafa kaldırmasına sebep olduğunu aktardı.
FED Başkanı Powell’ın, faiz kararının ardından yapacağı konuşmada artan petrol fiyatları sebebiyle enflasyonun katı kalacağına vurgu yapması halinde, bu durumun piyasa tarafından “şahin bir duruş” olarak algılanacağını aktaran Doç. Dr. Eryılmaz; söz konusu senaryoda altın ve gümüş gibi kıymetli metaller üzerindeki satış baskısının aratabileceğini aktardı.
ALTIN İÇİN 'FIRSAT' DÖNEMİ
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; ons altında 4.900-5.000 dolar bandının “uzun vadeli birikim” için uygun olabileceğini de ifade eden Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, gram fiyatında da 7.000 TL’nin altına doğru sarkmaların kademeli alım için değerlendirilebileceğini aktardı.