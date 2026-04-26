Altına mı yoksa Bitcoin’e mi yatırım yapılmalı? Yapay zeka yatırımcılara en mantıklı seçeneği tüm detaylarıyla açıkladı

YAPAY ZEKAYA GÖRE ALTININ GELECEĞİ VE GÜVENLİ LİMAN ÖZELLİĞİ

Fiziki ve Fiziksel Olmayan Talep: Altının sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda mücevherat ve teknoloji sektörlerinde de yoğun olarak kullanılan bir maden olması ona asla kaybolmayacak içsel bir değer katıyor.

Merkez Bankalarının Rezerv Politikaları: Küresel ölçekte birçok merkez bankasının rezervlerini düzenli olarak altınla çeşitlendirmesi, fiyatların uzun vadede sürekli yukarı yönlü desteklenmesini sağlıyor.

Kriz Dönemlerindeki Performansı: Tarihsel veriler, savaşlar veya küresel salgınlar gibi büyük kriz anlarında altının her zaman en sağlam duruşu sergileyen ve yatırımcısını koruyan varlık olduğunu kanıtlıyor.