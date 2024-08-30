Altına rekor kırdıracak veri belli oldu! Uzman isim canlı yayında altın fiyatları için hesap yaptı: 5 Kasım'da her şey değişebilir

30 Ağustos 2024 16:31 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 16:49

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ABD enflasyon ve çekirdek enflasyon verileri altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklerken FED’in 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıdan indirim kararı çıkması bekleniyor. Altın fiyatları ise jeopolitik risklerden, merkez bankalarının alımlarından yıl boyu etkilendi.

Yılın son çeyreğinde faiz kararlarından etkilenen altının yeni rekorlara imza atması bekleniyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz TGRT HABER ekranlarında altın fiyatları için yaptığı açıklamada kritik seviyeleri vererek önemli tarihlere işaret etti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

FED faiz kararlarını ve ABD para politikası kararlarına yön veren çekirdek enflasyon verisi açıklandı. Ülkede PCE aylık yüzde 0,2 artış kaydetti. Piyasa beklentilerine paralel gelen veri sonrası altın fiyatları yakından takip edilmeye başlandı.

Cuma günü sabah saatlerinde 2 bin 500 dolara gerileyen ons altın, 2 bin 519 dolara geriledi. Faiz indirim ihtimalleri ile altın üst üste ikinci aylık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor. Fed'in bu yıl kalan üç toplantısına kıyasla 100 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor.

ALTIN YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE KAZANDIRDI

Eryılmaz altın fiyatlarının dolar ve ons tarafından destek alarak aybaşında bu yana yüzde 5,9 yükseldiğini ifade ederek bunun yüzde 3'ünün onstan yüzde 3'ünün dolar/TL'den geldiğini söyledi.

Eryılmaz altında daha güçlü yükselişlerin gelmesi için daha güçlü bir katalizöre ihtiyaç olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

Ben 50 baz puan indirim beklemiyorum. Böyle olduğunu varsayarsak bu altında çok çok daha güçlü yükselişleri gündeme getirir.

Eylülde 25 baz puanlık indirim artık %100. Dolayısıyla o faiz indirimleri başladığında beklentiden alınır, gerçekleşmelerden satılır. Geriye altında bir baskı olsa da yılın son çeyreğinde biz ons altında ve buna bağlı gram altında bir yükseliş bekliyoruz. Yani benim ons altın tarafında hedefim 2.652 2.700 dolar civarı.

ALTIN FİYATLARI YIL SONUNDA NE KADAR OLACAK?

Yurt içi piyasalara yönelik beklentilerini de dile getiren Eryılmaz şöyle konuştu:

Dolar TL hedefim 37/38 arası bir yerde maksimum 38 diyorum. Onun üstüne çıkan dolar/TL beklemiyorum. Buradan bir hesap yapacak olursak bu bizi şuraya götür. 3 bin 100 TL-3 bin 200 TL arasında bir gram altını yıl sonunda tarihi zirve olarak görme ihtimalimiz mümkün.

ABD SEÇİMLERİ ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK

Eryılmaz 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerini kimin kazanacağının altın fiyatları için belirleyici olacağını ifade ederek şunları söyledi: Trump'ın kazanması altına bir miktar baskı getirebilir ilk etapta ama sonrasında altın yükselebilir. Çünkü Trump kazanırsa enflasyon daha yüksek olacak, enflasyonist bir sonuç gelecek.

Dolayısıyla fed mecburen ister istemez faizleri belli bir süre sonra yükseltecek beklentisiyle ilk etapta olmasa da daha sonra altına baskı getirebilir. Harris'in kazanması altın için daha olumlu. Yani Trump kazanırsa altına baskı, Harris kazanırsa altın için daha olumlu bir süreç var.