Altında 17 yıl sonra bir ilk: Ons fiyatı ocakta rekor performans gösterdi

Altının ons fiyatı, jeopolitik gerilimler ve zayıflayan doların etkisiyle ocak ayında yüzde 12,42 yükselerek Kasım 2009’dan bu yana en güçlü aylık performansını sergiledi.
Altın piyasasında ocak ayı oldukça hareketli geçti. Küresel çapta devam eden jeopolitik riskler, ABD yönetiminin Grönland konusundaki ısrarı nedeniyle Avrupa ülkeleriyle yaşanan gerilim ve ABD Merkez Bankası’na (Fed) yönelik gevşeme beklentilerinde belirgin bir değişim olmaması, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti.
Buna paralel olarak doların değer kaybetme eğilimini sürdürebileceği beklentisi, değerli metalleri destekleyen ana unsurlardan biri oldu. ABD’de federal hükümetin kısmen de olsa yeniden kapanabileceğine yönelik endişeler ile Çin’de artan fiziki talep de fiyat hareketlerinde etkiliydi.
Geçen yıl peş peşe rekorlar kıran altın, yeni yıla da hızlı başladı. Yıla 4 bin 313 dolardan giren ons altın, ay içinde yükselişini sürdürerek 5 bin 598 dolara kadar çıktı.
Ayın son işlem gününde ise tablo bir miktar değişti. Kâr satışları ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanlığı için Kevin Warsh’ı aday göstermesiyle birlikte altının onsu yüzde 10,13 değer kaybetti. Ancak bu sert geri çekilmeye rağmen, ons altın ocak ayını yüzde 12,42 artışla tamamladı ve son 16–17 yılın en iyi aylık performansına imza attı.
Uzmanlara göre altındaki bu güçlü yükseliş tek bir başlığa bağlanamıyor. Yatırımcıların devlet tahvillerinden ve para birimlerinden çıkışı, küresel ticarete ilişkin endişeler, yüksek mali harcamalar ve ABD’nin yen’i desteklemek için piyasaya müdahale edebileceğine dair spekülasyonlar dolar üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum, altını birçok alıcı için daha cazip hale getiriyor.
Jeopolitik tansiyonun yüksek seyretmesi ve Fed’in bağımsızlığına ilişkin tartışmalar da kıymetli metallerdeki yükselişi besleyen diğer faktörler arasında yer alıyor.
Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, yatırımcı davranışındaki değişime dikkat çekiyor. Hansen’e göre yatırımcılar, para birimlerindeki değer kaybı riskine karşı kendilerini korumak amacıyla “debasement trade” olarak adlandırılan bir eğilimle devlet tahvillerinden ve itibari paralardan uzaklaşmaya başladı. Doların zayıflaması da bu süreci hızlandırıyor.
Politik riskler, ABD’de federal hükümetin kapanma ihtimali ve Fed’e ilişkin spekülasyonların dolar üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Hansen, endüstriyel gümüş talebinin zayıflamasıyla birlikte maddi varlık talebinin odağında altının daha fazla öne çıkabileceğini vurguluyor. Kontrolsüz borçlanmanın itibari paralara olan güveni aşındırdığını söyleyen Hansen, sermayenin ABD varlıklarından kademeli olarak başka bölgelere kaydığına işaret ediyor.
Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain de benzer bir tabloya dikkat çekiyor. Hussain’e göre altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıyan faktörlerin aynı anda devreye girmesi, piyasada adeta “mükemmel bir fırtına” oluşturdu.