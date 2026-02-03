Altında 17 yıl sonra bir ilk: Ons fiyatı ocakta rekor performans gösterdi

YÜKSELİŞİN ARKASINDA TEK BİR NEDEN YOK

Uzmanlara göre altındaki bu güçlü yükseliş tek bir başlığa bağlanamıyor. Yatırımcıların devlet tahvillerinden ve para birimlerinden çıkışı, küresel ticarete ilişkin endişeler, yüksek mali harcamalar ve ABD’nin yen’i desteklemek için piyasaya müdahale edebileceğine dair spekülasyonlar dolar üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum, altını birçok alıcı için daha cazip hale getiriyor.

Jeopolitik tansiyonun yüksek seyretmesi ve Fed’in bağımsızlığına ilişkin tartışmalar da kıymetli metallerdeki yükselişi besleyen diğer faktörler arasında yer alıyor.