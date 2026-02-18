Altında boğa koşusu bitti mi? Scotiabank’tan dikkat çeken analiz

Kategoriler
Scotiabank’a göre altın fiyatlarındaki yükseliş henüz zirveye ulaşmış değil. 2022 dip seviyesinden bu yana yüzde 209 artan ons fiyatında, tarihsel ortalamalara göre hâlâ yukarı yönlü alan olabilir.
Küresel piyasalarda en çok konuşulan sorulardan biri şu: Altındaki boğa dönemi sona mı erdi? Kanada merkezli yatırım bankası Scotiabank, yayımladığı son raporla bu tartışmaya net bir cevap verdi. Bankanın Global Equity Research ekibine göre mevcut yükseliş trendi henüz final yapmış değil.
Son 50 yılın altı büyük altın boğa döngüsünü mercek altına alan ekip, bugünkü tabloyu geçmişle kıyasladı. Ortaya çıkan sonuçlar ise dikkat çekici.
Rapora göre ons altın fiyatı 5.025 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ekim 2022’de görülen 1.628 dolarlık dipten bu yana yaşanan artış yüzde 209’a ulaşmış durumda. Bu güçlü performans, yatırımcıların ilgisini canlı tutuyor.
Ancak Scotiabank analistleri Tanya Jakusconek ve Hugo Ste-Marie’ye göre işin asıl kritik noktası tarihsel ortalamalar. 1970’ten bu yana yaşanan boğa dönemleri ortalama 48 ay sürmüş ve yaklaşık yüzde 336 getiri sağlamış. Mevcut döngü ise 39. ayında ve yüzde 209’luk artış kaydetmiş durumda.
Yani geçmiş örneklere bakıldığında, hem süre hem de getiri açısından hâlâ bir miktar alan olduğu değerlendiriliyor. Elbette bu, yükselişin garanti olduğu anlamına gelmiyor; ama tablo, “zirve görüldü” demek için erken olabileceğini düşündürüyor.
Bu döngüyü önceki dönemlerden ayıran bazı yapısal unsurlar da var. Raporda özellikle merkez bankalarının dolar dışı rezerv çeşitlendirmesi amacıyla güçlü altın alımları yaptığına dikkat çekiliyor. Bu talep, fiyatlara ciddi destek sağlıyor.
Öte yandan 2025 yılında stablecoin ihraççısı Tether gibi yeni aktörlerin fiziksel altın piyasasına giriş yapması da farklı bir talep kanalı oluşturmuş durumda. Piyasa dinamikleri artık yalnızca geleneksel yatırımcılarla sınırlı değil.
Bank of America verilerine göre ise kurumsal yatırımcıların portföylerinde altına ayırdığı pay yüzde 0,8 seviyesinde. Bu oran, tarihsel karşılaştırmalarda oldukça düşük kabul ediliyor. Yani kurumsal tarafta da hâlâ bir alım potansiyeli olduğu ifade ediliyor.
Scotiabank, altının “adil değerini” 3.400 dolar olarak hesapladığını açıkladı. Mevcut fiyatlarda yaklaşık 1.600 dolarlık bir risk primi bulunduğu belirtiliyor. Başka bir deyişle, fiyatın önemli bir kısmı jeopolitik ve makroekonomik belirsizliklerin oluşturduğu güvenli liman talebinden kaynaklanıyor olabilir.
Bu noktada bankadan temkinli bir uyarı da var: Doların güçlenmesi ya da jeopolitik tansiyonun düşmesi halinde söz konusu risk primi geri çekilebilir. Yani yükseliş potansiyeli kadar düzeltme ihtimali de masada.
Raporda ayrıca Ocak 2026’da gündeme gelen Kevin Warsh’un Federal Reserve başkan adaylığı sürecine de değiniliyor. Kurumsal bağımsızlık vurgusunun güçlenmesi halinde güvenli liman talebinin sınırlanabileceği değerlendiriliyor.