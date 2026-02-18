Altında boğa koşusu bitti mi? Scotiabank’tan dikkat çeken analiz

Ancak Scotiabank analistleri Tanya Jakusconek ve Hugo Ste-Marie’ye göre işin asıl kritik noktası tarihsel ortalamalar. 1970’ten bu yana yaşanan boğa dönemleri ortalama 48 ay sürmüş ve yaklaşık yüzde 336 getiri sağlamış. Mevcut döngü ise 39. ayında ve yüzde 209’luk artış kaydetmiş durumda.

Yani geçmiş örneklere bakıldığında, hem süre hem de getiri açısından hâlâ bir miktar alan olduğu değerlendiriliyor. Elbette bu, yükselişin garanti olduğu anlamına gelmiyor; ama tablo, “zirve görüldü” demek için erken olabileceğini düşündürüyor.

MERKEZ BANKALARI VE YENİ ALICILAR SAHNEDE

Bu döngüyü önceki dönemlerden ayıran bazı yapısal unsurlar da var. Raporda özellikle merkez bankalarının dolar dışı rezerv çeşitlendirmesi amacıyla güçlü altın alımları yaptığına dikkat çekiliyor. Bu talep, fiyatlara ciddi destek sağlıyor.