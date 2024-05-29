Altında dalgalanma! İşte 29 Mayıs 2024 altın fiyatları...

29 May 2024 07:27 - Güncelleme : 29 May 2024 07:36

Kuyumculara en çok kazandıran ateş burmalı çeyrek altın bilezik! Kadınların ve gelinlerin yeni gözdesi oldu

Kuyumculara en çok kazandıran ateş burmalı çeyrek altın bilezik! Kadınların ve gelinlerin yeni gözdesi oldu

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 359 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,4 azalışla 2 milyon 410 bin liraya geriledi.

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2 bin 443 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 015 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 29 Mayıs 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

29 MAYIS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.442,94

Satış 2.443,28

29 MAYIS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.951,00

Satış 4.014,00

29 MAYIS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.928,00

Satış 8.022,00

29 MAYIS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.807,00

Satış 15.996,00

29 MAYIS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.358,29

Satış 2.358,58