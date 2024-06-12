Altında dalgalı seyir! İşte 12 Haziran 2024 altın fiyatları

12 Haziran 2024 07:16 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 09:13

Bir gramdan 300 liralık kayıp! İslam Memiş altın alacaklara seslendi, tarih ve seviye verdi

Bir gramdan 300 liralık kayıp! İslam Memiş altın alacaklara seslendi, tarih ve seviye verdi

Dünya Altın Konseyi'nden altın uyarısı: Tarih belli oldu, birkaç yıl alabilir

Dünya Altın Konseyi'nden altın uyarısı: Tarih belli oldu, birkaç yıl alabilir

Altının onsu, uluslararası piyasalarda akşam saatlerinde 2 bin 311 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 2 bin 407 TL'den, çeyrek altın ise 3 bin 979 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 12 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

12 HAZİRAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.406,69

Satış 2.407,10

12 HAZİRAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.919,00

Satış 3.979,00

12 HAZİRAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.863,00

Satış 7.950,00

12 HAZİRAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.604,00

Satış 15.852,00

12 HAZİRAN 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.313,70

Satış 2.313,97