Altında düşüş! İşte 4 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları...

04 May 2024 08:21 - Güncelleme : 04 May 2024 08:39

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün saat 18.30 itibarıyla 2 bin 292 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,3 artışla 2 milyon 435 bin liraya yükseldi.

Serbest piyasada ise gram altın 2.393 TL, çeyrek altın 4 bin 019 TL'den satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.

Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 4 Mayıs 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

4 MAYIS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.392,77

Satış 2.393,27

4 MAYIS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.944,00

Satış 4.019,00

4 MAYIS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.913,00

Satış 8.038,00

4 MAYIS 2024CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.753,00

Satış 16.002,00

4 MAYIS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.301,22

Satış 2.302,19