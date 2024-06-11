Altın fiyatlarında ibre aşağı döndü! İşte 11 Haziran 2024 altın fiyatları
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe de düşüşle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 11 Haziran 2024 altın fiyatları.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 305 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,8 azalışla 2 milyon 415 bin liraya geriledi.
Serbest piyasada gram altın 2 bin 399 TL'den, çeyrek altın ise 3 bin 965 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 11 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
11 HAZİRAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.399,06
Satış 2.399,49
11 HAZİRAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 3.897,00
Satış 3.965,00
11 HAZİRAN 2024 YARIM NE KADAR?
Alış 7.818,00
Satış 7.922,00
11 HAZİRAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 15.515,00
Satış 15.795,00
11 HAZİRAN 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.303,31
Satış 2.303,58