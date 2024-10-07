Altında düşüş sürüyor! İşte yeni haftada gram altın ve çeyrek altın fiyatları
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ekim 2024 07:39 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 08:38
Altın yeni haftaya düşüş trendiyle başladı. 7 Ekim Pazartesi günü gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın yatırımcılarının merakla beklediği altın tablosu belli oldu.
Geçtiğimiz hafta düşüşe geçen altın fiyatları yeni haftaya da düşüşle başladı. 2 bin 922 lira seviyesindeki gram altın 2 bin 917 seviyelerine inerek yeni haftaya başladı. Yatırımcıların merak ettiği “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusu cevap buldu. İşte 7 Ekim Pazartesi altın fiyatları...
7 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.917,15
Satış 2.917,57
7 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.975,00
Satış 5.022,00
7 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?
Alış 9.918,00
Satış 10.038,00
7 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.835,00
Satış 20.005,00
7 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.647,61
Satış 2.648,00
Kaynak: tgrthaber.com