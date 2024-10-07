Altında düşüş sürüyor! İşte yeni haftada gram altın ve çeyrek altın fiyatları

07 Ekim 2024 07:39 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 08:38

Altın yeni haftaya düşüş trendiyle başladı. 7 Ekim Pazartesi günü gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın yatırımcılarının merakla beklediği altın tablosu belli oldu.

Geçtiğimiz hafta düşüşe geçen altın fiyatları yeni haftaya da düşüşle başladı. 2 bin 922 lira seviyesindeki gram altın 2 bin 917 seviyelerine inerek yeni haftaya başladı. Yatırımcıların merak ettiği “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusu cevap buldu. İşte 7 Ekim Pazartesi altın fiyatları... 7 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR? Alış 2.917,15

Satış 2.917,57 7 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Alış 4.975,00

Satış 5.022,00 7 EKİM 2024 YARIM NE KADAR? Alış 9.918,00

Satış 10.038,00 7 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Alış 19.835,00

Satış 20.005,00 7 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI Alış 2.647,61

Satış 2.648,00 İlgili Haberler İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları açıklandı! Fiyat makası genişledi Emeklilik sisteminde yaş değişikliği! AK Parti'den açıklama geldi: En düşük maaş... Meteoroloji uyardı: Bir gecede yine hava durumu değişti! Yeni hafta haritaları yayımlandı