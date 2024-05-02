Altında Fed etkisi! İşte 2 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları...

02 May 2024 07:15 - Güncelleme : 02 May 2024 08:50

ABD Merkez Bankası Mayıs ayı toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı ve faizi son 23 yılın en yüksek seviyesinde tuttu .Fed'in faizleri beklentilere paralel olarak sabit tutmasının ardından altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı.

Ons altın 2328 dolara kadar çıktı. Gram altın uluslararası piyasalarda komisyonsuz 2429 lirayı gördü.

Şu sıralar ise altında düşüş yaşanıyor... Serbest piyasada gram altın 2 bin 406 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 027 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.

Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 2 Mayıs 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

2 MAYIS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.406,69

Satış 2.406,97

2 MAYIS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.943,00

Satış 4.027,00

2 MAYIS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.912,00

Satış 8.078,00

2 MAYIS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.749,00

Satış 16.044,00

2 MAYIS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.320,00

Satış 2.320,34