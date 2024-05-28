Altında hareketlilik! İşte 28 Mayıs 2024 altın fiyatları...

28 May 2024 07:18 - Güncelleme : 28 May 2024 07:18

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 425 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 445 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,7 artışla 2 milyon 445 bin lira oldu.

Altın fiyatları haftanın ikinci gününe yükselişle başladı. Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2 bin 431 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 018 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor.

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 28 Mayıs 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

28 MAYIS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.430,91

Satış 2.431,17

28 MAYIS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.950,00

Satış 4.019,00

28 MAYIS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.926,00

Satış 8.031,00

28 MAYIS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.803,00

Satış 16.012,00

28 MAYIS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.350,82

Satış 2.351,28