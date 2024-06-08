Altında hızlı düşüş! İşte 8 Haziran 2024 altın fiyatları

08 Haziran 2024 07:27 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 09:31

Ne altın, ne dolar! Mayıs ayının en çok kazandıranı borsa oldu

Ne altın, ne dolar! Mayıs ayının en çok kazandıranı borsa oldu

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinden itibaren 2 bin 309 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 azalışla 2 milyon 435 bin liraya geriledi.

Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2 bin 386 TL'den. çeyrek altın ise 3 bin 984 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 8 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

8 HAZİRAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.386,07

Satış 2.386,91

8 HAZİRAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.910,00

Satış 3.984,00

8 HAZİRAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.844,00

Satış 7.960,00

8 HAZİRAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.567,00

Satış 15.871,00

8 HAZİRAN 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.293,53

Satış 2.294,21