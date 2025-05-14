Altında inişli çıkışlı seyir! İşte 14 Mayıs 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarında anlaşmaya gidilmesi sonrası altın fiyatları inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Gram altın güne 4.025,57 lira seviyesinden başladı. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 14 Mayıs 2025 altın fiyatları...

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları iki ülkenin karşılıklı olarak tarifelerde 90 günlük indirime gitme konusunda anlaşmasıyla duruldu. Bu gelişmeyle birlikte küresel piyasalar hareketlendi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 100 bin lira, en yüksek 4 milyon 118 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,2 artışla 4 milyon 103 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.025,57 TL'den, çeyrek altın ise 6.701,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 14 Mayıs 2025çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

14 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.025,08

Satış 4.025,57

14 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.644,00

Satış 6.701,00

14 MAYIS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.290,00

Satış 13.404,00

14 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.100,00

Satış 27.510,00

14 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.229,71

Satış 3.230,03