Altında inişli çıkışlı seyir! İşte 21 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

21 Aralık 2024 07:22 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 07:49

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesiyle sert bir düşüş yaşamıştı. Altın fiyatları toparlanmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 21 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın alış-satış fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 990 bin lira, en yüksek 3 milyon 50 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,3 yükselişle 3 milyon bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın 2.968,73 TL'den, çeyrek altın ise 4.951,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 21 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları... 21 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR? Alış 2.968,33 Satış 2.968,73 21 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Alış 4.853,00 Satış 4.951,00 21 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR? Alış 9.735,00 Satış 9.902,00 21 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Alış 19.410,00 Satış 19.728,00 21 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI Alış 2.622,74 Satış 2.623,08 İlgili Haberler İslam Memiş "yılın son kampanyası" diyerek altın yatırıcısına seslendi! "Ucuz değil, bedava" Borsada en çok kazandıran hisseler belli oldu! BIST 100'de altın değerinde fırsatlar