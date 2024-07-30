Altında inişli çıkışlı seyir! İşte 30 temmuz 2024 altın fiyatları

30 Temmuz 2024 07:16 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 08:09

Altın, dolar ve borsa! Çarşamba günü her şey değişebilir: İslam Memiş 'Çok önemli' dedi, kritik seviyeleri açıkladı

Altın, dolar ve borsa! Çarşamba günü her şey değişebilir: İslam Memiş 'Çok önemli' dedi, kritik seviyeleri açıkladı

Piyasalar yarın açıklanacak FED faiz kararına odaklandı. Karar öncesi yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları bugün inişli çıkışlı bir seyir izliyor.

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2.536,07 TL'den, çeyrek altın ise 4.226,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gözde yatırım araçlarından olan altında hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 30 temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

30 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.535,35

Satış 2.535,70

30 TEMMUZ 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.153,00

Satış 4.227,00

30 TEMMUZ 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.330,00

Satış 8.447,00

30 TEMMUZ 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.635,00

Satış 16.841,00

30 TEMMUZ 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.386,35

Satış 2.386,63