Altında inişli çıkışlı seyir! İşte 9 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

09 Eylül 2024 07:22 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 07:29

Son günlerde sert düşüşler yaşayan altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 9 Eylül 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta inişli çıkış bir seyir izleyen altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı.

Serbest piyasada gram altın 2.733,25 TL'den, çeyrek altın ise 4.588,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 9 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

9 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.732,83

Satış 2.733,25

9 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.517,00

Satış 4.588,00

9 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.062,00

Satış 9.167,00

9 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 18.096,00

Satış 18.279,00

9 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.498,67

Satış 2.499,00