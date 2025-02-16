Altında kar satışları başladı! Gram altını satmalı mı, tutmalı mı? İslam Memiş'ten 'harekete geç' açıklaması

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altın bu hafta yine rekor tazeledi. Gram son dönemlerin en hareketli günlerini yaşıyor. Gram altın fiyatları rekor seviyelerde seyrederken, altın piyasasında kar satışları nedeniyle kısa vadede düşüş bekleniyor. Finans analisti İslam Memiş, orta ve uzun vadede yükseliş trendinin devam etmesi beklediğini ifade ederek gram altın fiyatı için rakam ve tarih verdi. Memiş, elinde altın bulunduranları da uyardı.

GRAM ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Altın son günlerde ciddi bir yükseliş yiyor. Kar satışıyla haftayı tamamladı ons altın tarafında % 1,5 civarında bir satış gördük ve 2885 sesinden haftayı tamamladı. Ama hafta içinde 2936 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Özellikle kar satışlarının burada etkili olduğunu gözlemliyoruz.

ALTINDA GERİ ÇEKİLME UYARISI

Serbest piyasalarda gram altın 3441 lira seviyesinde hafta içinde 3473 lira seviyesine kadar yükselmişti. Burada da ons altın gerileyince gram altın tarafında da kısmen bir geri çekilme gördük. Yine kısa vadede kar satışlarının devam etme olasılığı güçlü. Sarkmalarda 2770 2720 dolar seviyesine kadar bu satış baskısının devam etme düzeltme hareketlerin devam etme olasılığı güçlü ve gram altında kısmen bir geri çekilme olabilir ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman yine yeni rekorlara hazırlıklı olmak lazım.

GRAM ALTIN YENİ REKORLARA GEBE

Bu yılla alakalı gram altın tarafında yılın ikinci yarısı ile alakalı 4000 4500 lira beklentimiz vardı. Bu beklentilerimizi halen korumaya devam

ediyoruz ve ons altın tarafında yine bu yıl 3350 3080 dolar seviyesiyle alakalı beklentimiz vardı. Bu beklentimizi halen korumaya devam ediyoruz.

Kısa vadeli bir geri çekilme bir dinlenme bir kar satışı ama sonrasında tekrar yükselen bir trend karşımızda olabilir.

ALTINDA ŞİMDİ ALIM ZAMANI MI?

Gram altın tarafında orta ve uzun vadeli yükseliş beklentimiz devam ettiği için yine gram altında fırsat olarak almaya devam etmeli. Yani özellikle elinde altın bulunduran yatırımcısına da bozdurmak için acilci davranmayın diyorum. Çünkü önümüzdeki aylarda bu yükseliş trendi tekrar devam edecek.

Ons altın tarafında da kısmen bir geri çekilme beklediğimiz için dolarla altın alacak vatandaşlarımız da biraz daha beklemelerini söyleyebilirim. Çünkü bu düzeltme hareketleri kar satışları tamamen bitmeden tekrar alım yönlü aceleci davranmamak lazım. Alacaklar da beklemeli satacaklar da beklemeli. Şu anda o düzeltme hareketlerini beklemeye devam ediyoruz."

Sıkça Sorulan Sorular Altın nereden almak mantıklı? Altın alımında banka mı yoksa kuyumcu mu tercih edileceği, yatırımcının ihtiyaçlarına ve tercihlerine bağlıdır. Eğer fiziki altına sahip olmak ve onu görebilmek önemliyse, kuyumcu tercih edilebilir. Ancak, güvenlik ve saklama konularında endişeler varsa, banka altını ve hesap altını daha uygun bir seçenek olabilir.