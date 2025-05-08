Altında kayış kopacak! Gram altın almak için son tarihi verdi!

Finans Planlamacısı Tuna Kaya, katıldığı bir programda yatırımcıyı altın konusunda uyardı. Gram altın almak için son rakamın ne olduğunu açıklayan Tuna Kaya, yaza kadar altın fiyatları için yönelik çarpıcı iddialarda bulundu.

Finans Planlamacısı Tuna Kaya, katıldığı bir Youtube programında altın yatırımı ve piyasalara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Trump'ın yarın uyandığımızda ne dediği bilinmediği için JP Morgan analistlerine göre altının onsu 3700 - 3800 dolar seviyesine çıkacak." diyen Tuna Kaya, bu konuda kendi görüşünün altının ons bazında bu rakamlara yaza kadar ulaşacağını ifade etti.

YAZA KADAR ALTIN ONS FİYATI 3800 DOLARI BULACAK

Sene sonunu beklemeden yaza kadar birkaç ay içerisinde altının ons bazında 3700-3800 dolar aralığına gitmesini beklediğini ifade eden Kaya, yatırımcıları uyardı.

Ons altının şu anki değerinin 3.200 doların altında olduğunu söyleyen Kaya, ons bazında altının 3.200 dolara hemen altın alımı yapılabileceği yönünde yatırımcıyı uyardı.

GRAM ALTIN ALMAK İÇİN SON FIRSAT!

Altının TL bazında da 3900- 4.000 lira aralığına gelmesinin gram altın almak için son fırsat olduğunu ifade etti.