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 | Bengü Sarıkuş

Altın fiyatları için kritik uyarı: Zafer Ergezen bir sonraki alım seviyesini söyledi

Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber'e Merkez Bankası'nın faiz indirme ihtimali hakkında ve altın fiyatları için savaş ortamında alım fırsatları özelinde açıklamalar yaptı. İşte detaylar..

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KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 11:50

Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber'e yaptığı özel açıklamalarda Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı faiz kararına, küresel gelişmelere ve emtia piyasalarındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatları için kritik uyarı: Zafer Ergezen bir sonraki alım seviyesini söyledi

Merkez Bankası’nın bu toplantıda faiz indirimi kararının zor olduğunu vurgulayan Ergezen, “Merkez Bankası temkinli davranacaktır. Böyle bir ortamda MB gözlem yapmak isteyecektir. Savaş ortamı olmasa faiz indirimi ihtimali vardı. Ancak artan maliyetler nedeniyle MB beklemeyi tercih edecektir” dedi.

AMERİKAN MERKEZ BANKASI FED SAVAŞ GERİLİMİNDEN ETKİLENDİ

Küresel piyasalara da değinen Ergezen, Fed’in de İsrail-İran savaşına atıf yaptığını ve tarife savaşlarının enflasyonu artırabileceğini belirtti. “Faiz indirimi ihtimalini düşük görüyorum ancak çok düşük bir ihtimalle 100 baz puanlık bir indirim olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatları için kritik uyarı: Zafer Ergezen bir sonraki alım seviyesini söyledi

Savaşın etkilerinin henüz tam olarak görülmediğini ifade eden Ergezen, “Doğalgaz fiyatlarında hafif bir artış var ancak etkiler daha yeni başlıyor. Bunun yansıması ne olacak, önümüzdeki günlerde göreceğiz. MB oldukça istikrarlı ve piyasayla barışık bir şekilde ilerliyor. Bu nedenle sürpriz bir karar beklemiyorum” dedi.

FAİZ İNDİRİMİ BİR SONRAKİ TOPLANTIYA KALABİLİR

Savaşın etkileri, maliyetler ve enflasyon verilerinin faiz kararını etkileyeceğini vurgulayan Ergezen, ekonomide bir daralma gözlemlendiğini belirterek, “Daha sağlıklı bir karar bir sonraki toplantıda alınacaktır” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları için kritik uyarı: Zafer Ergezen bir sonraki alım seviyesini söyledi

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI NE OLACAK?

Altın fiyatlarındaki yükselişe de değinen Ergezen, “2025’te altın fiyatları çok hızlı yükseldi. En büyük nedeni Trump’tı. Tarife savaşları bu yükselişi getirdi. Nisan’dan bu yana söylüyorum, ons altın için 3350 seviyesi önemli bir referans. Fiyat bu seviyenin etrafında dolaşıyor” dedi.

Altın fiyatları için kritik uyarı: Zafer Ergezen bir sonraki alım seviyesini söyledi

NE ZAMAN ALTIN ALALIM?

Son iki haftada altın yerine alternatif taleplerin oluştuğunu belirten Ergezen, “Çin’de platin alımları arttı, bu da fiyatlara yansıdı. Rüzgar hâlâ ons altından yana olsa da yatırımcılar alternatiflere yöneliyor. Altın-gümüş rasyosu 106 seviyesinden 92’ye geriledi. Ons altına olan talep güçlü, ancak yükselişler aynı zamanda satış fırsatı olabilir. Yeni alım yapacak yatırımcılar için 3350 ya da 3300 seviyeleri alım noktası olabilir” dedi.

Altın fiyatları için kritik uyarı: Zafer Ergezen bir sonraki alım seviyesini söyledi

GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELİYOR

Gümüş piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ergezen, “Altın-gümüş rasyosunun 106 seviyesinden sonra gümüşün alternatif yatırım aracı olarak ön plana çıktığını gördük. Bundan sonra altında bir zayıflama olursa, gümüşte de geri çekilme olabilir. Özellikle altın 3000 dolarlara çekilirse, gümüş de aynı yönde hareket edebilir. Gümüşün yönünü ise ekonominin nereye gittiği belirleyecek” diye konuştu.

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