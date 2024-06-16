Altında Kurban Bayramı coşkusu! 16 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım ve ata altın fiyatlarında güncel durum

16 Haziran 2024 08:12 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 08:22

Düğün sezonuna denk gelen Kurban Bayramı'nda da en çok merak edilenlerden biri altın fiyatları oldu.

Güncel durumu merak edilen altının 16 Haziran 2024 tarihinde gram, çeyrek, yarım ve tam altının fiyatları araştırıldı.

ONS değeri her gün değişen altın da döviz dışında seyirler devam ediyor.

16 HAZİRAN 2024 ALTIN FİYATLARI

Yatırımcıların ve alıcıların değer kaybetmemek için Kurban Bayramı demeden arattıkları fiyatlarda düne göre yükselme tespit edildi.

Gram altın fiyatı Alış: 2.458,98 Satış: 2.459,44

Altın/Ons fiyatı Alış: 2.332,50 Satış: 2.333,11

Çeyrek altın fiyatı Alış: 3.891,52 Satış: 3.981,77

Cumhuriyet altını Alış: 16.139,00 Satış: 16.383,00

Yarım altın fiyatı Alış: 7.758,72 Satış: 7.963,53

Ata altın fiyatı Alış: 16.052,53 Satış: 16.462,84

14 ayar bilezik gramı fiyatı Alış: 1.386,35 Satış: 1.388,14

22 ayar bilezik gramı fiyatı Alış: 2.218,17 Satış: 2.221,02