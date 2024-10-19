Altında rekor üstüne rekor! İşte 19 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları

19 Ekim 2024 07:18 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 07:54

Orta Doğu'da artan gerilim ve FED faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını uçuruyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 19 Ekim 2024 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 960 bin lira, en yüksek 3 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,8 artışla 3 milyon 100 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın​ 2.998,46 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.120,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI​ REKOR KIRIYOR

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 19 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

19 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.997,87

Satış 2.998,46

19 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.061,00

Satış 5.120,00

19 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 10.091,00

Satış 10.233,00

19 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.181,00

Satış 20.394,00

19 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.721,28

Satış 2.722,05