Altında rekor üstüne rekor! İşte 22 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

22 Ocak 2025 07:17 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:22

Altın fiyatları Trump etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

Altın fiyatları, ABD​'de ikinci Trump​ dönemi ile rekor kırmaya devam ediyor. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 120 bin lira, en yüksek 3 milyon 135 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 0,4 artışla 3 milyon 123 bin 800 lira oldu.

Serbest piyasada gram altın​ 3.150,57 TL'den, çeyrek altın ise 5.174,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI​ REKOR KIRDI

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 22 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

22 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.150,19

Satış 3.150,57

22 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.127,00

Satış 5.174,00

22 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 10.254,00

Satış 10.348,00

22 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.446,00

Satış 20.611,00

22 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.750,59

Satış 2.750,83