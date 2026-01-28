Menü Kapat
Altında sert dalga uyarısı: BofA'dan 'oynaklık' alarmı

Altında sert dalga uyarısı: BofA’dan 'oynaklık' alarmı

Bank of America’ya göre altın piyasasında tansiyon yükseliyor. Balon riski göstergesi kritik eşiğe yaklaşırken, fiyatlarda her iki yönde de sert hareket ihtimali güçleniyor.

Altında sert dalga uyarısı: BofA’dan 'oynaklık' alarmı

Bank of America (BofA) stratejistleri, altın piyasası için yakından izledikleri özel Balon Riski Göstergesinin 0,9 seviyesine hızla yaklaştığına dikkat çekiyor. Bu eşik, geçmişte altın fiyatlarında hem yukarı hem de aşağı yönlü sert hareketlerin görüldüğü dönemlerle örtüşüyor.

Altında sert dalga uyarısı: BofA’dan 'oynaklık' alarmı

Stratejist Arjun Goyal ve ekibine göre, göstergenin daha önce 0,8 seviyesinin üzerine çıktığı zamanlarda altın, uzun vadeli fiyat dağılımına kıyasla alışılmadık ölçüde dalgalı bir seyir izlemişti. Yani yön ne olursa olsun, piyasa sakin kalmamıştı.

Altında sert dalga uyarısı: BofA’dan 'oynaklık' alarmı

ALTIN, HİSSELERİ BİLE GERİDE BIRAKTI

BofA’nın dikkat çektiği bir diğer nokta ise volatilite cephesi. Altının oynaklığı, S&P 500 endeksiyle kıyaslandığında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Özellikle üç aylık vadeli GLD/SPY volatilite oranındaki sert yükseliş, altının artık hisse senetlerinden bile daha dalgalı bir varlık haline geldiğini gösteriyor.

Altında sert dalga uyarısı: BofA’dan 'oynaklık' alarmı

Bu tablo, “güvenli liman” algısıyla bilinen altının şu sıralar yatırımcıyı fazlasıyla zorlayabildiğini ortaya koyuyor.

Altında sert dalga uyarısı: BofA’dan 'oynaklık' alarmı

STRATEJİDE YÖN DEĞİL, RİSK ÖNE ÇIKIYOR

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, BofA stratejistleri bu ortamda klasik yön tahminlerinden ziyade risk yönetimine odaklanılması gerektiğini vurguluyor. Özellikle asimetrik risk maliyetlerini sınırlamaya yönelik opsiyon stratejilerinin değerlendirilmesi öneriliyor.

