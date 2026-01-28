Altında sert dalga uyarısı: BofA’dan 'oynaklık' alarmı

ALTIN, HİSSELERİ BİLE GERİDE BIRAKTI

BofA’nın dikkat çektiği bir diğer nokta ise volatilite cephesi. Altının oynaklığı, S&P 500 endeksiyle kıyaslandığında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Özellikle üç aylık vadeli GLD/SPY volatilite oranındaki sert yükseliş, altının artık hisse senetlerinden bile daha dalgalı bir varlık haline geldiğini gösteriyor.