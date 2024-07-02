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Altında sert düşüş! İşte 2 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
02 Temmuz 2024 07:17 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 07:27
Altında sert düşüş! İşte 2 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları güne yine düşüşle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 2 Temmuz 2024 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 439 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 485 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 2 milyon 485 bin 900 lira oldu.

Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın 2.442,35 TL'den, çeyrek altın ise 4.055,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altında sert düşüş! İşte 2 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 1. Resim

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.  Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 2 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

2 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.441,92

Satış 2.442,35

Altında sert düşüş! İşte 2 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 2. Resim

2 TEMMUZ 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.971,00

Satış 4.055,00

2 TEMMUZ 2024  YARIM NE KADAR?

Alış 7.965,00

Satış 8.101,00

Altında sert düşüş! İşte 2 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 3. Resim

2 TEMMUZ 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.906,00

Satış 16.153,00

2 TEMMUZ 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.325,13

Satış 2.325,49

Kaynak: tgrthaber.com
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