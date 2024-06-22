Altında sert düşüş! İşte 22 Haziran 2024 altın fiyatları

22 Haziran 2024 07:21 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 07:50

Altın ve gümüşü takip edenler dikkat! Ünlü piyasa analisti Ağustos için kritik rakamı verdi

Altın ve gümüşü takip edenler dikkat! Ünlü piyasa analisti Ağustos için kritik rakamı verdi

Sahte altın korkusu yüzünden kuyumcular tetikte! Gerçekmiş gibi çok sayıda kuyumcuya sattılar

Sahte altın korkusu yüzünden kuyumcular tetikte! Gerçekmiş gibi çok sayıda kuyumcuya sattılar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 326 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 1,6 artarak 2 milyon 514 bin liraya yükseldi.

Serbest piyasada gram altın2.451,74 TL'den, çeyrek altın ise 4.093,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 22 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

22 HAZİRAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.496,26

Satış 2.496,86

22 HAZİRAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.252,00

Satış 4.346,00

22 HAZİRAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.506,00

Satış 8.852,00

22 HAZİRAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.908,00

Satış 17.231,00

22 HAZİRAN 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.391,52

Satış 2.392,09