Altında sert düşüşün ardından haftanın ilk verileri! 27 Mayıs 2024 altın fiyatları...

27 May 2024 08:01 - Güncelleme : 27 May 2024 08:06

Uzun süren yükseliş trendinin ardından son birkaç haftadır aşağı yönlü eğilim altın fiyatları geçtiğimiz cuma günü sert düşmüştü. Altına yatırım yapanları endişelendiren bu durum yeni gözleri bugüne, yani yeni haftanın ilk gününe çevirmişti.

Piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatlarında dalgalı bir seyir yaşandığı görüldü. Gram altın yükselirken çeyrek altında ise düşüş gözlendi.

İşte, 27 Mayıs 2024 çeyrek altın, gram altın fiyatı ve alış-satış rakamları...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Son kapanışı cuma günü 2 bin 418 liradan yapan gram altın 27 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla 2 bin 429 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Bir önceki kapanışı 3 bin 954 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 887 TL'den alıcı buluyor.

27 MAYIS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.930,00

Satış 8.020,00

27 MAYIS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.811,00

Satış 15.991,00

27 MAYIS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.341

Satış 2.342