Altında tarihi rekor! Gram altın zirveyi gördü: İşte 27 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Küresel çapta jeopolitik risklerin sürmesi, ABD yönetiminin Grönland konusundaki ısrarı ve Avrupa ülkeleriyle bu mesele üzerinden yaşanan gerilim, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik gevşeme beklentilerinde kayda değer bir değişim olmaması gibi nedenler değerli metalleri destekledi. Geçen hafta uçuşa gelen altın yeni haftada da rekor kırmaya devam ediyor. 7 bin TL sınırını aşan altın tırmanışını sürdürüyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 27 Ocak 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 7.072,63₺
Gram Altın Satış: 7.073,46₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 11.826,00₺
Çeyrek Altın Satış: 11.946,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 23.653,00₺
Yarım Altın Satış: 23.891,00₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 46.591,10₺
Tam Altın Satış: 47.504,06₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 6.620,31₺
22 Ayar Bilezik Satış: 6.662,81₺
GÜMÜŞ
Gümüş Alış: 153,39₺
Gümüş Satış: 153,53₺