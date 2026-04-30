Altında yeni dönem: Deutsche Bank’tan 8 bin dolar senaryosu

MERKEZ BANKALARI ALTIN STOKLUYOR

Raporda özellikle 2022’den bu yana Türkiye, Çin, Rusya ve Hindistan’ın altın rezervlerini hızla artırdığı belirtiliyor. Katar, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Irak da bu eğilimin öne çıkan ülkeleri arasında yer alıyor.

Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Çin ve Rusya ile savunma sanayisi ya da silah ithalatı alanında yakın ilişki kuran ülkelerin, rezervlerinde daha yüksek oranda altın tutmayı tercih etmesi.