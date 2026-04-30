Altında yeni dönem: Deutsche Bank’tan 8 bin dolar senaryosu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Alman bankacılık devi Deutsche Bank, küresel ekonomide uzun süredir konuşulan büyük kırılmaya dikkat çeken yeni bir rapor yayımladı. Bankaya göre Francis Fukuyama’nın Berlin Duvarı’nın yıkılması sonrası ortaya attığı “tarihin sonu” tezi artık geride kaldı.
Raporda, Batı merkezli liberal düzenin mutlak zaferini ilan eden bu yaklaşımın yerini, çok daha sert bir güç mücadelesine bıraktığı belirtiliyor. Bu değişimin en net görüldüğü alanlardan biri ise altın rezervleri.
Deutsche Bank’ın analizine göre, merkez bankalarının altına ilgisi yalnızca finansal kaygılarla açıklanamaz. Asıl belirleyici unsur, giderek sertleşen jeopolitik atmosfer.
Veriler de bu dönüşümü destekliyor. Doların küresel rezervlerdeki payı yüzde 60’ların üzerinden yüzde 40 dolaylarına kadar gerilerken, altının payı dip seviyelerden bu yana üç kat artarak yüzde 30 seviyesine çıktı.
Deutsche Bank Küresel Döviz Araştırmaları Yöneticisi George Saravelos’un analizine göre, ABD’nin rakipsiz güç olarak görüldüğü dönem artık kapanmış durumda.
Raporda, ABD’nin serbest ticaret, ittifaklar ve küresel güvenlik garantörlüğü rollerinden geri çekildiği vurgulanıyor. Dolar merkezli bankacılık sisteminin ise artık sadece ekonomik değil, siyasi bir araç gibi kullanıldığına dikkat çekiliyor.
Raporda özellikle 2022’den bu yana Türkiye, Çin, Rusya ve Hindistan’ın altın rezervlerini hızla artırdığı belirtiliyor. Katar, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Irak da bu eğilimin öne çıkan ülkeleri arasında yer alıyor.
Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Çin ve Rusya ile savunma sanayisi ya da silah ithalatı alanında yakın ilişki kuran ülkelerin, rezervlerinde daha yüksek oranda altın tutmayı tercih etmesi.
Deutsche Bank, “tarihin dönüşü” olarak tanımladığı bu yeni senaryoda altının küresel rezervler içindeki payının en az yüzde 40’a çıkabileceğini öngörüyor.
Bankanın modellemesine göre gelişmekte olan ülkeler rezervlerindeki altın oranını yüzde 40 seviyesine taşımaya çalışırsa, toplam rezerv hacimleri daralsa bile altın fiyatı 8.000 dolara kadar yükselebilir.