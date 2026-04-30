Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altında yeni dönem: Deutsche Bank'tan 8 bin dolar senaryosu

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.04.2026
15:20
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
15:20
1
Alman bankacılık devi Deutsche Bank, küresel ekonomide uzun süredir konuşulan büyük kırılmaya dikkat çeken yeni bir rapor yayımladı. Bankaya göre Francis Fukuyama’nın Berlin Duvarı’nın yıkılması sonrası ortaya attığı “tarihin sonu” tezi artık geride kaldı.

Raporda, Batı merkezli liberal düzenin mutlak zaferini ilan eden bu yaklaşımın yerini, çok daha sert bir güç mücadelesine bıraktığı belirtiliyor. Bu değişimin en net görüldüğü alanlardan biri ise altın rezervleri.

2
DOLAR ZAYIFLIYOR, ALTIN ÖNE ÇIKIYOR

Deutsche Bank’ın analizine göre, merkez bankalarının altına ilgisi yalnızca finansal kaygılarla açıklanamaz. Asıl belirleyici unsur, giderek sertleşen jeopolitik atmosfer.

Veriler de bu dönüşümü destekliyor. Doların küresel rezervlerdeki payı yüzde 60’ların üzerinden yüzde 40 dolaylarına kadar gerilerken, altının payı dip seviyelerden bu yana üç kat artarak yüzde 30 seviyesine çıktı.

3
“BÜYÜK EKONOMİK ILIMLILIK” DÖNEMİ BİTTİ

Deutsche Bank Küresel Döviz Araştırmaları Yöneticisi George Saravelos’un analizine göre, ABD’nin rakipsiz güç olarak görüldüğü dönem artık kapanmış durumda.

Raporda, ABD’nin serbest ticaret, ittifaklar ve küresel güvenlik garantörlüğü rollerinden geri çekildiği vurgulanıyor. Dolar merkezli bankacılık sisteminin ise artık sadece ekonomik değil, siyasi bir araç gibi kullanıldığına dikkat çekiliyor.

4
MERKEZ BANKALARI ALTIN STOKLUYOR

Raporda özellikle 2022’den bu yana Türkiye, Çin, Rusya ve Hindistan’ın altın rezervlerini hızla artırdığı belirtiliyor. Katar, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Irak da bu eğilimin öne çıkan ülkeleri arasında yer alıyor.

Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Çin ve Rusya ile savunma sanayisi ya da silah ithalatı alanında yakın ilişki kuran ülkelerin, rezervlerinde daha yüksek oranda altın tutmayı tercih etmesi.

5
ALTIN İÇİN 8 BİN DOLAR İHTİMALİ

Deutsche Bank, “tarihin dönüşü” olarak tanımladığı bu yeni senaryoda altının küresel rezervler içindeki payının en az yüzde 40’a çıkabileceğini öngörüyor.

Bankanın modellemesine göre gelişmekte olan ülkeler rezervlerindeki altın oranını yüzde 40 seviyesine taşımaya çalışırsa, toplam rezerv hacimleri daralsa bile altın fiyatı 8.000 dolara kadar yükselebilir.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.