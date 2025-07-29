Altında yeni rekor hedefi: Yatırımcılar bu rakamı bekliyor

Fidelity International, altın fiyatlarının 2026 sonuna kadar ons başına 4.000 dolara ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. Kuruluşa göre bu yükselişin arkasındaki başlıca nedenler; Fed’in faiz indirimlerine yönelmesi, ABD dolarındaki zayıflama ve merkez bankalarının altın alımlarını artırması. Fidelity fon yöneticisi Ian Samson, artan jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerin, altını portföy çeşitlendirmesi için güçlü bir araç haline getirdiğini vurguladı. Uzun vadeli boğa görünümü, Goldman Sachs gibi diğer kurumların tahminleriyle de örtüşüyor.

AĞUSTOS AYI KRİTİK ÖNEME SAHİP

Samson, Bloomberg'e verdiği demeçte, firmanın altına olan yükseliş görünümünü sürdürdüğünü ve bazı portföylerdeki altın tahsisatlarını yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkardıklarını söyledi. Ağustos ayında yaşanan piyasa oynaklığının, yatırımcılar açısından altını daha cazip bir çeşitlendirme aracı haline getirdiğini vurguladı.

ALTININ YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

Altın fiyatları 2025 yılı boyunca Orta Doğu ve Ukrayna’daki jeopolitik gerilimler, merkez bankası talepleri ve ekonomik belirsizliklerle birlikte yüzde 25’in üzerinde artış gösterdi. Ons altın son günlerde 3.310 dolar seviyesinde dar bir bantta işlem görüyor. Ancak Samson’a göre uzun vadeli belirsizlikler, değerli metalin yükselişini desteklemeye devam ediyor.

TRUMP'IN GÜMRÜK POLİTİKASI

Samson ayrıca, Donald Trump’ın ABD ekonomisinin yüzde 11’ini kapsayan ithalatlara yüzde 15’lik gümrük vergisi getirme planını da önemli bir risk unsuru olarak tanımladı. “Bu oldukça ciddi bir vergi artışı. Ekonomiyi yavaşlatmasını beklersiniz,” diyen Samson, bu tür politikaların Fed’in gevşeme eğilimini destekleyeceğini ifade etti.

4.000 DOLAR TAHMİNİ

Fidelity’nin tahmini, Goldman Sachs’ın daha önce paylaştığı benzer bir 4.000 dolar beklentisiyle de örtüşüyor. Öte yandan, Citigroup daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek altın fiyatlarının bu seviyelere ulaşmasını beklemediğini açıklamıştı.

ALTIN YATIRIMCILARI BEKLEYİŞTE

Samson, “Geçmiş boğa piyasalarına bakarsanız, altın tam hızında ve aşırı gerilmekten uzak. Hâlâ iyi bir hedge aracı olmaya devam ediyor,” değerlendirmesinde bulundu. Altın yatırımcıları, bu uzun vadeli iyimser beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmek için başta Fed politikaları olmak üzere, ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek.