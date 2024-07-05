Altında yükseliş sürüyor! İşte 5 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları...

05 Temmuz 2024 07:16 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 07:18

Altın ve dolar için rekor ayı! İslam Memiş'ten cuma uyarısı: Alım fırsatını kaçırmayın

Altın ve dolar için rekor ayı! İslam Memiş'ten cuma uyarısı: Alım fırsatını kaçırmayın

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 358 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artarak 2 milyon 480 bin liraya yükseldi.

Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2 bin 478 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 091 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI UÇTU

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 5 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

5 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.477,83

Satış 2.478,25

5 TEMMUZ 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.012,00

Satış 4.092,00

5 TEMMUZ 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.051,00

Satış 8.177,00

5 TEMMUZ 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.077,00

Satış 16.303,00

5 TEMMUZ 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.362,01

Satış 2.362,26