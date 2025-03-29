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Ekonomi
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 | Murat Makas

Altında yükseliş sürüyor: Vatandaş bayram öncesi altına koştu

ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı gümrük tarifeleri gerilimi sürerken, altın fiyatları yurtiçinde ve uluslararası piyasalarda yeni zirveler yapmaya devam ediyor.

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Altında yükseliş sürüyor: Vatandaş bayram öncesi altına koştu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 12:23

Altın fiyatlarında yükseliş hız kesmeden sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı gümrük tarifeleri nedeniyle piyasada oluşan belirsizlik, yatırımcıları güvenli liman olarak gördükleri altına yönlendirdi. Uluslararası piyasalarda ons altın, özellikle tarifelerin artırılması endişeleri ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle 3.086 dolara kadar yükseldi.

2 Nisan’da yürürlüğe girecek yeni tarifelerin küresel ekonomiye yaratacağı olumsuz etkiler de yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. Uzmanlar, yeni tarifelerin enflasyonu tetikleyebileceğini, ekonomik büyümeyi frenleyebileceğini ve ticaret anlaşmazlıklarını daha da derinleştirebileceğini söylüyor. Bu kaygılar nedeniyle yatırımcıların altına talebi artıyor ve bu talebin yakın zamanda azalması da pek mümkün görünmüyor.

VATANDAŞIN BAYRAM ÖNCESİ TERCİHİ YİNE ALTIN OLDU

Yurtiçinde ise bayram öncesindeki son iş gününde altın yeni bir zirve gördü. Vatandaşlar, ellerine geçen bayram ikramiyeleri ve maaş ödemeleriyle birlikte yeniden altına yöneldi. Gram altın, yoğun alımlarla birlikte 3.771 liraya kadar yükselerek piyasalarda dikkatleri üzerine çekti.

Gram altın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı haftaki tarihi zirvesi olan 4.011 lira seviyesine henüz ulaşmamış olsa da piyasalardaki hareketlilik artarak devam ediyor. Özellikle küçük tasarruf sahipleri, ellerindeki nakdi bayram öncesinde değerlendirme amacıyla altını tercih ediyor.

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