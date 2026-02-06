Menü Kapat
Altındaki yükseliş sporculara yaradı: Tarihin en pahalı madalyasını alacaklar

Şubat 06, 2026 13:32
1
Altındaki yükseliş sporculara yaradı: Tarihin en pahalı madalyasını alacaklar

İtalya’da bugün başlayan Kış Olimpiyatları’nda madalyalar, rekor kıran değerli metal fiyatları sayesinde oyunlar tarihinin en yüksek maddi karşılığına ulaştı.

2
Altındaki yükseliş sporculara yaradı: Tarihin en pahalı madalyasını alacaklar

İtalya’da bugün start alan 2026 Kış Olimpiyatları, sporcular için yalnızca sportif bir sınav değil, aynı zamanda tarihe geçecek bir değer yarışına da sahne oluyor. Altın ve gümüş fiyatlarının küresel piyasalarda zirveye tırmanması, kürsüde dağıtılacak madalyaları oyunlar tarihinin en pahalıları arasına taşıdı.

3
Altındaki yükseliş sporculara yaradı: Tarihin en pahalı madalyasını alacaklar

REKOR RALLİ MADALYALARA YANSIDI

Oyunlar boyunca 700’ün üzerinde altın, gümüş ve bronz madalya sahiplerini bulacak. Manevi değeri tartışılmaz ama bu kez işin bir de finansal boyutu var. FactSet verilerine göre, Temmuz 2024’te düzenlenen Paris Olimpiyatları’ndan bu yana spot altın fiyatları yaklaşık yüzde 107, gümüş fiyatları ise yüzde 200 yükseldi. Yani, kürsüdeki parıltı sadece alkıştan değil, piyasadaki rüzgârdan da geliyor.

4
Altındaki yükseliş sporculara yaradı: Tarihin en pahalı madalyasını alacaklar

ALTIN MADALYA PARİS’İN İKİ KATINI GEÇTİ

Bu sert yükseliş, altın madalyaların maddi değerini yaklaşık 2 bin 300 dolar seviyesine taşıdı. Rakam, Paris 2024’te dağıtılan altın madalyaların neredeyse iki katı. Gümüş madalyalar da boş durmadı; iki yıl öncesine göre yaklaşık üç kat değerlenerek 1.400 dolar civarında hesaplanıyor.

5
Altındaki yükseliş sporculara yaradı: Tarihin en pahalı madalyasını alacaklar

MADALYALAR SAF ALTIN DEĞİL

Detaylara girince tablo daha da ilginçleşiyor. Her biri 506 gram ağırlığındaki altın madalyaların yalnızca 6 gramı saf altın. Geri kalan kısmı gümüşten oluşuyor. Bronz madalyalar ise 420 gram ağırlığında ve bakırdan yapılıyor. Onların maddi değeri ise oldukça mütevazı: yaklaşık 5,6 dolar.

6
Altındaki yükseliş sporculara yaradı: Tarihin en pahalı madalyasını alacaklar

SAF ALTIN MADALYALAR ÇOKTAN TARİHE KARIŞTI

Londra merkezli Baldwin’s müzayede evinin verilerine göre, olimpiyat tarihinde saf altından yapılan son madalyalar 1912 Stockholm Olimpiyatları’nda dağıtıldı. O dönem yalnızca 26 gram ağırlığındaki bu madalyaların değeri 20 doların altındaydı. Bugün ise koleksiyon piyasasında tablo tamamen farklı. 1912 Stockholm altın madalyası 2015’te 26 bin dolara satıldı. 1920 Antwerp Oyunları’ndan kalma bir bronz madalya ise 2016’da 875 dolara alıcı buldu.

7
Altındaki yükseliş sporculara yaradı: Tarihin en pahalı madalyasını alacaklar

DALGA SÜRERSE DEĞER DAHA DA ARTABİLİR

Uzmanlar, son dönemdeki sert dalgalanmalara rağmen altın ve gümüşteki yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde olimpiyat madalyalarının maddi karşılığının daha da artabileceğine dikkat çekiyor. Hatta 2028 Yaz Olimpiyatları’nda dağıtılacak madalyaların, bu yılki Kış Olimpiyatları’ndakilerden bile daha pahalı olabileceği konuşuluyor.

