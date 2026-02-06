Altındaki yükseliş sporculara yaradı: Tarihin en pahalı madalyasını alacaklar

REKOR RALLİ MADALYALARA YANSIDI

Oyunlar boyunca 700’ün üzerinde altın, gümüş ve bronz madalya sahiplerini bulacak. Manevi değeri tartışılmaz ama bu kez işin bir de finansal boyutu var. FactSet verilerine göre, Temmuz 2024’te düzenlenen Paris Olimpiyatları’ndan bu yana spot altın fiyatları yaklaşık yüzde 107, gümüş fiyatları ise yüzde 200 yükseldi. Yani, kürsüdeki parıltı sadece alkıştan değil, piyasadaki rüzgârdan da geliyor.