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 | Murat Makas

Altındaki yükselişi durduran neden ortaya çıktı

Altın fiyatları, tarihi zirvesine ulaştıktan sonra yatırımcıların kâr satışına yönelmesiyle düşüşe geçti. Küresel ticaret gerilimleri sürerken, piyasalar altının yönünü belirlemeye çalışıyor.

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Altındaki yükselişi durduran neden ortaya çıktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 15:24

Altın fiyatları, Aralık ayının ortasından bu yana keskin bir yükseliş gösterdi. Dün tarihi zirvesini gören değerli metalde, yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesiyle düşüş başladı. 18 Aralık'ta 2.599,60 dolardan işlem gören altın, dün 2.974 dolara kadar yükseldi. Böylece yaklaşık iki ayda yüzde 14,46 oranında (375 dolar) değer kazandı.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ

Bu yükseliş, 2023 yılında yaşanan iki büyük fiyat artışını takip etti. Geçen yıl Şubat ayının ortalarından itibaren ons altın, 2.000 dolar seviyesinin altından 2.448,80 dolara kadar yükselerek 451 dolarlık bir artış kaydetti. Daha sonra Temmuz sonu ile Eylül sonu arasında altın, 2.351 dolardan 2.708 dolara yükselerek 362 dolarlık bir artış daha yaşadı.

Son yükselişin de geçen yılki rallilere yaklaşması, yatırımcıların satış kararı almasına neden oldu.

ALTIN İLE İLGİLİ KRİTİK RAPOR

Commerzbank analistleri, yayımladıkları raporda, "Görünüşe göre yatırımcılar, altının yukarı yönlü potansiyelinin tükendiğini düşünüyor ve bu nedenle kâr satışlarına yöneliyor" ifadelerini kullandı. Analistler, bu görüşlerini ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) açıkladığı raporla destekleyerek, fon yöneticilerinin altın pozisyonlarını 12.000 kontrat azalttığını belirtti.

Buna rağmen, piyasada hâlâ 200.000’in üzerinde uzun pozisyon bulunuyor. Ancak bu azalma, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketinde yorulma işareti olarak değerlendiriliyor.

Dün akşam saatlerinde Nisan vadeli altın kontratları, 2.928,60 dolardan işlem gördü. Gün içinde 2.897 dolara kadar gerileyen fiyatlar, kapanışa doğru toparlansa da günü 40,30 dolar (yüzde 1,36) kayıpla kapattı.

TRUMP ETKİSİ

Piyasada, altının son dönemde aşırı alım bölgesine girdiği ve teknik olarak bir düzeltme hareketinin başladığı görüşü ağırlık kazandı. Ancak bu geri çekilme, küresel ticaret gerilimlerinin arttığı bir dönemde gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’dan enerji ithalatına yüzde 10, Kanada ve Meksika’dan gelen diğer ürünlere ise yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Bu ek vergiler, hâlihazırda Çin’e uygulanan yüzde 10’luk gümrük tarifesiyle birlikte küresel ekonomik büyümeye zarar verebilir.

Saxo Bank analistleri, "ABD Başkanı Trump’ın Kanada ve Meksika’dan gelen ithalata ek vergi getirme kararını onaylaması, enflasyon risklerini artırırken, güvenli liman talebini destekledi" değerlendirmesinde bulundu.

Altının yakın vadedeki yönü, kâr satışları ile jeopolitik ve ticari riskler arasındaki dengeye bağlı olacak gibi görünüyor. Teknik analizlere göre ise, altın Ocak ayının ortalarından itibaren aşırı alım bölgesinde bulunuyordu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ons ve gram altın farkı nedir?
Ons altın ile gram altın arasındaki fark, ölçü birimlerinden kaynaklanır. Ons altın, uluslararası piyasalarda altının fiyatının belirlendiği birimdir ve 31,10 gram ağırlığa eşittir. Gram altın ise Türkiye'de altının fiyatının belirlendiği birimdir ve 1 gram ağırlığa eşittir.
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