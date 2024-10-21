Altından 3 bin liralık rekor! 4 bin 500 hedefine adım adım: İslam Memiş 'Beklentimiz cepte' diyerek duyurdu

21 Ekim 2024 10:01 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 10:03

Altın yeni haftaya ons ve gram altın tarafında rekorla başladı. Ons altın küresel piyasalarda 2 bin 730 dolar çıkarken fiyatlar destek bulmaya devam ediyor. Gram altın, ekranlarda 3 bin lira seviyesini aştı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Gram tarafındaki beklentimiz tamam, cepte” ifadelerini kullanarak altın için tarih ve rakam verdi.

Altın fiyatları bu hafta rekor seviyelere ulaşarak yatırımcını sevindirdi. Ons altından destek alan gram altın, yurt içi piyasalarda 3 bin lira rekorunu geride bıraktı. Altın küresel gelişmelerden destek alarak yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarının seyrine yönelik gelişmeleri tek tek açıkladı.

ALTINA HER YÖNDEN DESTEK

Altın pazartesi günü ons başına yaklaşık 2.730 dolara kadar yükseldi. Altın fiyatları güvenli liman alımları ile yükselişe geçti. Hizbullah, cuma günü İsrail ile çatışmasında daha yoğun bir aşamaya girdiğini duyurdu. Bu gelişme gerginliklerin artmasına neden olurken sarı metale destek sağladı.

Öte yandan yaklaşan ABD başkanlık seçimleri de belirsizlik ortamının artmasına ve güvenli liman alımlarının desteklenmesine yol açtı. Büyük merkez bankalarından daha gevşek para politikaları beklentileri de altın fiyatlarını destekliyor.

PBoC, teşvik önlemlerinin bir parçası olarak temel oranlarını düşürdü ve ECB geçen hafta bu yıl üçüncü kez oranları düşürdü. Bununla birlikte, son zamanlardaki güçlü ABD ekonomik verileri, daha az ılımlı bir Federal Rezerv duruşu beklentilerini körükledi.

ALTIN İÇİN REKOR TAHMİN

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın piyasalarındaki hareketliliği değerlendirerek şunları kaydetti: İlk etapta 5 lirayı bekliyorum. Yıl bitmeden 37 lira geldi. 40 lira kapısı açıldı. Gümüş onsunda 37 doları da bekliyorum. 1 Ocak'ta gram altın tarafında 3000-3500 liradan tamamlayabiliriz dedim. 2025'te gram altında 4500, ons tarafta 3500 dolar seviyesi bekliyorum."

Gram tarafındaki beklentimiz tamam, cepte. Zaten 3000-3500 lira aralığında gram altın bekliyorduk. O da cepte. Şunu da sorayım hemen, siz mesela yıl sonu itibarıyla gramda beklentiniz 3000-3500 lira aralığı, bu tahmininizi koruyor musunuz? Bir de hep uzunca bir süredir şunu söylüyoruz; altın ve özellikle kripto para piyasaları, emtia piyasaları baskı altında ve baskılanıyor.