Altından bile daha hızlı yükseldi, yatırımcısına 9 günde servet kazandırdı!

Murat Makas
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 09:44
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 09:50
Altından bile daha hızlı yükseldi, yatırımcısına 9 günde servet kazandırdı!

Teknoloji şirketi Intel son günlerde kaydettiği muazzam yükselişle piyasaların en çok konuşulan şirketlerinden biri haline geldi. Yalnızca 9 işlem gününde piyasa değerine 100 milyar doların üzerinde katkı sağlayarak yatırımcılarını sevindiren bir performans sergiledi.

Bloomberg'in haberine göre, son haftalarda art arda gelen iyi haberlerin, markanın çip üretimindeki gücünü kaybettiğine dair endişeleri tamamen ortadan kaldırdığı bildirildi. Yatırımcıların yeniden güven tazelediği şirket, Ocak 2020 döneminden günümüze kadarki en iyi haftasını geride bıraktı.

Pazartesi günü yüzde 3,1 oranında artan hisseler, dokuz seansta yüzde 53 değer kazandı. Yaşanan artışın, 1971 yılında halka açılan şirketin tarihindeki en büyük rallilerden biri olarak kayıtlara geçtiği bilgisi aktarıldı.

Nisan ayının başlarında Apollo Global Management ile varılan anlaşma, Intel'in hisselerindeki ralliye yön veren en önemli gelişmelerden biri oldu. İrlanda'daki fabrikanın yarısını 14,2 milyar dolara geri almayı kabul eden markanın, böylece toparlanma sürecinde emin adımlarla ilerlediğini kanıtladığı yorumu yapıldı.

Great Hill Capital Başkanı Thomas Hayes konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendilerini hayatta kalma modunda değil, büyüme modunda görüyorlar" ifadelerini kullandı.

INTEL'DEN YENİ ORTAKLIKLAR

Intel'in geçtiğimiz hafta duyurduğu yeni hamleleri ise hisselerdeki ivmeyi daha da hızlandırdı. Şirketin Tesla, SpaceX ve xAI için çip geliştirmek amacıyla Elon Musk'ın Terafab projesine katılacağı paylaşıldı. Ardından Alphabet çatısı altındaki Google'ın, veri merkezlerinde gelecekte Intel Xeon işlemcilerini kullanma taahhüdü geldi.

Nvidia, SoftBank Group ve ABD hükümetinin yatırımlarıyla geçen yıl yüzde 84 oranında sıçrama yapan hisseler, son rallinin ardından yıllık kazancını yüzde 72 seviyesine taşıdı. ABD hükümetinin şirketteki payı ise yaklaşık 27 milyar dolara ulaştı.

Melius Research analisti Ben Reitzes, müşterilerine gönderdiği notta şirkete yönelik olumlu beklentilerin giderek arttığını belirtti. Yıl içinde hisseler için fiyat hedefini üçüncü kez yükselten Reitzes, markanın "stratejik bir yarı iletken üretim tesisi" olarak taşıdığı değerin her geçen gün doğrulandığını dile getirdi.

WALL STREET HÂLÂ TEMKİNLİ

Piyasalardaki coşkuya rağmen, Wall Street en kötü günlerin geride kaldığına tam olarak ikna olmuş değil. Bloomberg tarafından sağlanan verilere göre, takip edilen 52 analistten yalnızca 10'u "al" tavsiyesi verirken, 6'sı "sat" yönünde görüş bildirdi.

Tavsiye konsensüsü 5 üzerinden 3,15 seviyesinde kalarak çip üreticileri arasındaki en zayıf oranı işaret ediyor. Ayrıca hisselerin 2020 yılındaki zirvesinden hâlâ yüzde 8 oranında aşağıda seyretmesi, yatırımcıların dikkatli adımlar atması gerektiği şeklinde yorumlanıyor.

