Altından eve kaçış başladı! İşte konut yatırımcısına en çok kazandıran iller

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 12:27
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 12:31
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) güncel hanehalkı anketi, yatırımcı eğilimlerinde konut seçeneğinin altın karşısında yeniden yükselişe geçtiğini ortaya koydu. 

Uzun süredir korunan "altın" ağırlıklı portföy beklentisinin yerini gayrimenkul odaklı bir yaklaşıma bıraktığı gözlemlenirken, uzmanlar bu geçiş sürecinde "değer artışı" ile "kira getirisi" arasındaki ayrışmaya dikkat çekiyor.

Piyasa profesyonelleri, konut yatırımlarında son 1 yıllık prim oranlarının kira getirileriyle her zaman paralellik göstermediği uyarısında bulunarak, güncel tablonun iller bazında ciddi farklılıklar içerdiğini vurguluyor.

İşte o listeden tüm detaylar...

Merkez Bankası tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen hane halkı beklenti anketinin nisan sonuçlarında, dikkat çeken değişimler öne çıtı.

Ankette yer alan “yatırım tercihleri” sorusuna “altın alırım” diyenlerin oranı, %55,2’den %48,8’e geriledi. Mart ayında %28,5 olan “gayrimenkul alırım” diyenlerin oranı ise nisanda %33,4’e yükseldi. Böylece hane halkının altından uzaklaşmaya ve gayrimenkule yakınlaşmaya başladığını görüldü.

Türkiye gazetesine konuşan; gayrimenkul sektörünün temsilcileri, altın fiyatlarındaki değişimlerin gayrimenkul piyasasını doğrudan etkileyen önemli bir unsur olduğunu, sarı metalin, genellikle ev sahibi olma yolunda "ara bir yatırım aracı" olarak görüldüğünü ifade ediyor.

Gayrimenkul Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman da, Türkiye'de geleneksel olarak vatandaşların konut alacak birikime ulaşana kadar tasarruflarını altında tutma eğiliminde olduğunu belirtti.

ALTIN DURUNCA GEÇİŞ BAŞLADI!

Altın fiyatlarındaki ciddi yükselişlerin konut piyasasını canlandırabildiğini ifade eden Dr. Büyükduman, “Bunun temel sebebi, hedefledikleri birikime ulaşan yatırımcıların bu kârı realize ederek konut alımına yönelmesidir. Altın fiyatlarında bir gevşeme oluştuğunda da yatırımcılar ellerindeki altını bozdurup gayrimenkule geçiş yapabilmektedir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Altına ilginin 3 sebepten dolayı azalmış olabileceğini aktaran Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz da; ocak ayındaki rekor seviyelerin ardından sert bir düşüşün gerçekleşmesi, ardından savaş ortamında bile fiyatlarda yükseliş yerine gerilemenin yaşanması ve son dönemde hisse senedi gibi alternatif piyasalarda daha yüksek getirinin olması gibi gerekçelerle yatırımcının sarı metalden uzaklaşmaya başladığını ifade etti.

KONUT ALIMINDA ÖNE ÇIKAN İKİ KRİTER 

Konuta artan ilginin yatırım kararına dönüşmesi sürecinde ise iki önemli kriterin öne çıktığını belirten sektör temsilcileri, bunlardan birinin değer artışı diğerinin ise kira getirisi olduğunu vurguluyor.

Endeksa verilerine göre Türkiye’de konut fiyatında son 1 yılda ortalama artış %28,45 olarak gerçekleşirken, bu prim, enflasyonun altında kalarak “reel kayba” işaret etti. Konutta yıllık brüt ortalama kira getirisi ise Mart 2026 itibarıyla %7,50 ve amortisman süresi 13-14 yıl bandında gerçekleşti.

FİYATI EN ÇOK ARTAN İLLER BELLİ OLDU 

Fiyat artışlarına “büyükşehirler” bazında son 1 yıllık dönemde bakıldığında farklı bir tablo ortaya çıkıyor. En çok değer kazanan ilk 5 ilk şöyle sıralanıyor:

ŞehirOrtalama Metrekare FiyatıYıllık Değişim Oranı
İstanbul62.204 TL/m2%40,53
Antalya52.011 TL/m2%40,44
Muğla65.607 TL/m2%40,20
Ankara36.561 TL/m2%39,83
Ordu35.648 TL/m2%35,94

 

KİRA GETİRİSİ EN ÇOK OLAN İLLER BELLİ OLDU 

Mart 2026 döneminde kira getirilerine “büyükşehirler” bazında bakıldığında ise ilk 5 şu şekilde:

ŞehirOrtalama Fiyat (TL/m2)Değişim (%)
Tekirdağ29.7758,38
Ankara36.5618,24
Şanlıurfa22.2578,00
Sakarya33.4837,55
İstanbul62.2047,38

RAKAMLAR NE ANLATIYOR?

-Sadece kira getirisi hedefleyen bir yatırımcı için Tekirdağ ilk sırada öne çıkıyor.

-Değer artışında ise İstanbul, Antalya ve Muğla’nın %40 barajını aştığı görülüyor.

-Hem kira getirisi hem de değer artışı yüksek il olarak ise Ankara dikkat çekiyor.

Uzmanlar, fiyat artışlarının geçmiş 1 yılı yansıttığı ve gelecek 1 yıllık dönem için ölçüt olmadığı uyarısında bulunarak, “Kira getirisi ise daha güncel rakamları yansıtıyor. Bu sebeple yatırımcının bunu da dikkate alması gerekiyor” diye konuşuyor.

