Altından konuta kaçış... İşte parasını en çabuk çıkartan iller! Listede 2 sürpriz şehir var

Altın ve dövizdeki belirsizliğe karşı konutu bir "getiri kalkanı" olarak gören yatırımcı, artık sadece mülk değil, zaman da satın almak istiyor.

Konut piyasasında reel fiyatların gerilemesiyle birlikte, yatırımın geri dönüş süresi bazı bölgelerde şaşırtıcı bir şekilde 13 yıla kadar düştü. 

İşte yatırımcısına en hızlı kazandıran iller, listedeki sürpriz şehirler ve altından konuta kaçıştaki tüm detaylar...

 

Altın fiyatlarında yaşanan sert hareketler ve sarı metalin kira, temettü, faiz gibi bir getirisi olmaması, vatandaşları da alternatif seçenekler aramaya yönlendirdi.

TCMB tarafından son açıklanan verilere göre Türkiye’de ortalama konut fiyatları, Şubat 2026 itibarıyla son 1 yıllık dönemde %26,4 yükseldi. Enflasyondan arındırıldığında ise konut fiyatlarındaki söz konusu dönemde %-3,9 reel düşüş yaşandı.

Fiyatlardaki bu zayıf seyir, henüz konut piyasasına girmemiş yatırımcı için de doğru lokasyonlar için fırsat olarak gösteriliyor.

KONUTTA AMORTİSMAN SÜRESİ 

Konut yatırımında en kritik gösterge ise “amortisman süresi” olarak öne çıkıyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan analizde, Türkiye’de konut yatırımının ortalama amortisman süresi geçen ay 195,7 ay olarak gerçekleşti. Ancak iller bazında çok daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

Konut alımlarının en fazla gerçekleştiği büyükşehirler dikkate alındığında, Sakarya’da 13 yıla kadar gerileyen amortisman süresi, Denizli’de 19 yıla kadar çıkıyor. İşte büyükşehirlerde ay ay amortisman süreleri:

ŞehirSüre (Ay)
Sakarya156,5
Tekirdağ166,7
Ankara169,1
Mersin178
Şanlıurfa181,8
Diyarbakır182,6
İzmir184,4
Samsun185,7
Kahramanmaraş186,1
Hatay188,9
Adana190,5

İstanbul195,7
Kocaeli195,8
Bursa197,6
Kayseri200
Manisa200
Erzurum200
Mardin201,3
Malatya203,1
Antalya206,3

Konya207,3
Muğla208,3
Aydın209,1
Ordu210,5
Balıkesir219
Eskişehir223,4
Van224,2
Trabzon225
Gaziantep228,6
Denizli228,6

İSTANBUL ORTA SIRALARDA SEYREDİYOR 

Gayrimenkul yatırımcısının en çok tercih ettiği il olan İstanbul, 195,7 ay amortisman süresi ile orta sıralarda yer alıyor.

Başkent Ankara, 169,1 aylık amortisman ile 3 büyük il arasında zirvede yer alıyor. İzmir ise 184,4 ay ile ikinci sırada konumlanıyor.

KONUTTA İSTANBUL'A YAKIN KONUMDA HANGİ ŞEHİRLER VAR?

İstanbul’a yakın konumda bulunan Sakarya 156,5 aylık amortisman süresi ile kira geliri için konut alımında en avantajlı il olarak öne çıkıyor. Yine mega kentin batısında yer alan Tekirdağ ise 166,7 ay ile ikinci sırada bulunuyor.

DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA ÖNE ÇIKIYOR 

Güneydoğu Anadolu’nun ticaret, sanayi ve turizm anlamında cazibe merkezleri arasında yer alan Şanlıurfa ve Diyarbakır da daha kısa amortisman süreleri ile öne çıkarken; yine bu illere yakın konumda bulunan Gaziantep’te ise amortisman süresi en uzun periyotlara kadar gidiyor.

