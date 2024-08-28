Altında yeni bir rekor daha! İşte 28 Ağustos 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

28 Ağustos 2024 07:20 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 07:31

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 797 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 810 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 2 milyon 805 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 2.758,29 TL'den. çeyrek altın ise 4.618,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 28 Ağustos 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

28 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.757,88

Satış 2.758,29

28 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.542,00

Satış 4.618,00

28 AĞUSTOS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.112,00

Satış 9.225,00

28 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 18.196,00

Satış 18.395,00

28 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.514,52

Satış 2.514,89