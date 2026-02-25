Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altını olanlar dikkat! Sessiz dev yüzde 4 prim yaptı: İslam Memiş'ten sert dalga uyarısı

Şubat 25, 2026 13:57
1
altın gümüş Gram altın

Gram altın yurt içi piyasalarda 7.488 lira seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadede 8.000 lira seviyesi izleniyor. Küresel piyasalarda ise Trump’ın açıklamaları oynaklıklara neden oluyor. Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon kanalında piyasalara ilişkin değerlendirmede bulunarak, yatırımcıları uyardı.
 

2
Gram altın

Gram altın yurt içi piyasalarda 7.488 lira seviyesinden işlem görürken, kısa vadede 8.000 lira seviyesinin izlendiğini ifade eden Memiş, altının son bir yıldaki performansına dikkat çekti.
 

3
Altın geçen yıl TL bazında

Memiş, "Altın geçen yıl TL bazında yüzde 100 getiri sağladı, ons bazında ise yaklaşık yüzde 74 civarında yükseldi. Haliyle vatandaş sabit getirili yatırımlarda, emlak ve gayrimenkul tarafında bu kadar yüksek getiri görmeyince altını birinci tercih olarak ön plana çıkardı" dedi.
 

4
Küresel piyasalar

RİSK TIRMANIYOR

Küresel piyasalarda ise ABD eski Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının oynaklığı artırdığına işaret edildi. Özellikle Golan Tepeleri’ne ilişkin söylemlerin jeopolitik riskleri tırmandırdığı, İran belirsizliğinin de devam ettiği vurgulandı.
 

5
ons altın

Memiş, ons altındaki son hareketlere ilişkin "Altın bu hafta yeni bir yükseliş trendine girdi. 5.193 dolar seviyesinden 5.200 doların üzerine çıkıldı ve 5.250 dolara kadar yükseliş görüldü. Ardından sert bir geri çekilme yaşandı"
 

6
Manipülatif piyasalar

Teknik olarak 5.400 dolar seviyesinin takip edildiğini belirten Memiş, "Düşüşün devam edeceğini düşünen bazı yatırımcılar satış yapsa da fiyatlar tekrar yükseldi. Manipülatif piyasalarda bu tür hareketler sık görülür. Teknik olarak hedef 5.400 dolar seviyesi olarak takip ediliyor" ifadelerini kullandı.
 

7
GÜMÜŞ YATIRIMCISI DİKKAT

GÜMÜŞ YATIRIMCISI DİKKAT

Gümüşün de yükselişini sürdürdüğünü belirten Memiş, resmi verilerde yeterince yer bulmadığını söyleyerek "Gümüş de aynı şekilde kazandırmaya devam ediyor. Ancak yapılan araştırmalarda, özellikle TÜİK verilerinde gümüşün çoğu zaman resmi istatistiklerde yer almadığı görülüyor" dedi.
 

8
ALTIN GÜMÜŞ

Memiş, yatırımcı algısına dikkat çekerek "Sessiz olanın her zaman kazandırdığına dair bir algı var. Para sessizliği sevdiği için, çok kazandıran ama çok konuşulmayan enstrümanlarda birilerinin kazandığı ve bunun fazla gündeme getirilmek istenmediği düşünülüyor. Bu nedenle yatırımcıların algıyı iyi yönetmesi ve sessiz kalan varlıkları da değerlendirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
 

9
Altın-gümüş rasyosu

Altın-gümüş rasyosundaki gerilemenin gümüşü desteklediğini belirten Memiş, "Altın-gümüş rasyosunun gerilemesiyle birlikte yaklaşık %4 prim yaptı. Gram gümüş 128 lira, ons gümüş ise 91 dolar seviyesinde" dedi.
 

10
BORSA ENDEKSİNDE DALGALI SEYİR

BORSA ENDEKSİNDE DALGALI SEYİR

Borsa tarafında 14.000 puan seviyesinin altına sarkmaların teknik olarak takip edildiğini ifade eden Memiş, Borsa İstanbul 100 endeksinde dalgalı seyrin sürdüğünü kaydetti.
 

11
Altını olanlar dikkat! Sessiz dev yüzde 4 prim yaptı: İslam Memiş'ten sert dalga uyarısı

Döviz tarafının bu hafta daha stabil olduğunu belirten Memiş, önemli bir hareket beklemediğini dile getirdi.
 

12
Kripto para piyasası

Kripto para piyasasında ise yatay görünümün devam ettiğini vurgulayan Memiş, "65.000 dolar seviyesinde yaklaşık yüzde 1’lik tepki alımı var. 60.000–70.000 dolar aralığında geniş bantta hareket eden bir piyasa söz konusu" ifadelerini kullandı.

 

13
ABD–İran hattı

Genel tabloya ilişkin değerlendirmesinde ise belirsizliğin sürdüğünü belirten Memiş, özellikle ABD–İran hattındaki gelişmelerin piyasalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.