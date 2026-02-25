Altını olanlar dikkat! Sessiz dev yüzde 4 prim yaptı: İslam Memiş'ten sert dalga uyarısı

Memiş, yatırımcı algısına dikkat çekerek "Sessiz olanın her zaman kazandırdığına dair bir algı var. Para sessizliği sevdiği için, çok kazandıran ama çok konuşulmayan enstrümanlarda birilerinin kazandığı ve bunun fazla gündeme getirilmek istenmediği düşünülüyor. Bu nedenle yatırımcıların algıyı iyi yönetmesi ve sessiz kalan varlıkları da değerlendirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

