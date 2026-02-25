Altını olanlar dikkat! Sessiz dev yüzde 4 prim yaptı: İslam Memiş'ten sert dalga uyarısı

Kategoriler
Gram altın yurt içi piyasalarda 7.488 lira seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadede 8.000 lira seviyesi izleniyor. Küresel piyasalarda ise Trump’ın açıklamaları oynaklıklara neden oluyor. Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon kanalında piyasalara ilişkin değerlendirmede bulunarak, yatırımcıları uyardı.
Gram altın yurt içi piyasalarda 7.488 lira seviyesinden işlem görürken, kısa vadede 8.000 lira seviyesinin izlendiğini ifade eden Memiş, altının son bir yıldaki performansına dikkat çekti.
Memiş, "Altın geçen yıl TL bazında yüzde 100 getiri sağladı, ons bazında ise yaklaşık yüzde 74 civarında yükseldi. Haliyle vatandaş sabit getirili yatırımlarda, emlak ve gayrimenkul tarafında bu kadar yüksek getiri görmeyince altını birinci tercih olarak ön plana çıkardı" dedi.
Küresel piyasalarda ise ABD eski Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının oynaklığı artırdığına işaret edildi. Özellikle Golan Tepeleri’ne ilişkin söylemlerin jeopolitik riskleri tırmandırdığı, İran belirsizliğinin de devam ettiği vurgulandı.
Memiş, ons altındaki son hareketlere ilişkin "Altın bu hafta yeni bir yükseliş trendine girdi. 5.193 dolar seviyesinden 5.200 doların üzerine çıkıldı ve 5.250 dolara kadar yükseliş görüldü. Ardından sert bir geri çekilme yaşandı"
Teknik olarak 5.400 dolar seviyesinin takip edildiğini belirten Memiş, "Düşüşün devam edeceğini düşünen bazı yatırımcılar satış yapsa da fiyatlar tekrar yükseldi. Manipülatif piyasalarda bu tür hareketler sık görülür. Teknik olarak hedef 5.400 dolar seviyesi olarak takip ediliyor" ifadelerini kullandı.
Gümüşün de yükselişini sürdürdüğünü belirten Memiş, resmi verilerde yeterince yer bulmadığını söyleyerek "Gümüş de aynı şekilde kazandırmaya devam ediyor. Ancak yapılan araştırmalarda, özellikle TÜİK verilerinde gümüşün çoğu zaman resmi istatistiklerde yer almadığı görülüyor" dedi.
Memiş, yatırımcı algısına dikkat çekerek "Sessiz olanın her zaman kazandırdığına dair bir algı var. Para sessizliği sevdiği için, çok kazandıran ama çok konuşulmayan enstrümanlarda birilerinin kazandığı ve bunun fazla gündeme getirilmek istenmediği düşünülüyor. Bu nedenle yatırımcıların algıyı iyi yönetmesi ve sessiz kalan varlıkları da değerlendirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Altın-gümüş rasyosundaki gerilemenin gümüşü desteklediğini belirten Memiş, "Altın-gümüş rasyosunun gerilemesiyle birlikte yaklaşık %4 prim yaptı. Gram gümüş 128 lira, ons gümüş ise 91 dolar seviyesinde" dedi.
Borsa tarafında 14.000 puan seviyesinin altına sarkmaların teknik olarak takip edildiğini ifade eden Memiş, Borsa İstanbul 100 endeksinde dalgalı seyrin sürdüğünü kaydetti.
Döviz tarafının bu hafta daha stabil olduğunu belirten Memiş, önemli bir hareket beklemediğini dile getirdi.
Kripto para piyasasında ise yatay görünümün devam ettiğini vurgulayan Memiş, "65.000 dolar seviyesinde yaklaşık yüzde 1’lik tepki alımı var. 60.000–70.000 dolar aralığında geniş bantta hareket eden bir piyasa söz konusu" ifadelerini kullandı.
Genel tabloya ilişkin değerlendirmesinde ise belirsizliğin sürdüğünü belirten Memiş, özellikle ABD–İran hattındaki gelişmelerin piyasalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.