Altını tahtından edecek! Citi, 3 ayda 14 bin dolar hedef verdi

Şubat 25, 2026 12:05
1
bakır altın

ABD merkezli yatırım bankası Citi, bakır piyasasına ilişkin kısa vadeli beklentilerini paylaştı.  Banka bakır piyasasında kısa vadede yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini belirtti.

2
bakır

Güçlü dip alımları ve Çin'de devam eden mevsimsel stok azalışlarının fiyatları desteklediği ifade edildi.

 

3
bakır altın

ABD merkezli yatırım bankası Citi, bakır piyasasına ilişkin kısa vadeli beklentilerini paylaştı. Banka, önümüzdeki üç aylık dönemde bakır fiyatlarının ton başına 14 bin dolar seviyesine yükselebileceğini öngördü.
 

4
altın bakır

Citi değerlendirmesinde, kısa vadede aşağı yönlü risklerin sınırlı olduğuna dikkat çekti. Bu görünümde hem fiziksel hem de finansal piyasalarda dip seviyelerden gelen güçlü alımların etkili olduğu belirtildi.
 

5
emtia

Ayrıca Çin'de önümüzdeki aylarda devam etmesi beklenen mevsimsel stok azalışlarının da fiyatları destekleyebileceği ifade edildi.
 

6
bakır 2026 tahmini

Banka, 2026 yılı için ortalama bakır fiyatı tahminini 13 bin dolar/ton seviyesinde sabit tuttu. Bu seviyenin küresel bakır piyasasında yıl genelinde daha dengeli bir görünüm sağlayabileceği öngörüldü.
 

7
jeopolitik başlıklar

Raporda jeopolitik başlıklara da yer verildi. ABD ile İran arasında olası bir nükleer anlaşma ya da gerilimin kısa vadede azalmasının, bakır gibi risk iştahına duyarlı varlıklar üzerinde pozitif etkiye neden olabileceği belirtildi.

8
COMEX ile Londra Metal Borsası

Öte yandan COMEX ile Londra Metal Borsası (LME) arasındaki arbitraj dinamiklerinin fiyatlar üzerindeki etkisinin zayıfladığına dikkat çekildi.

 

