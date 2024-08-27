Altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 düştü

27 Ağustos 2024 17:17 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 17:18

Bakanlık 145 işçi için devreye girdi! İşverene 2 milyon 9 bin 560 lira ceza

Bakanlık 145 işçi için devreye girdi! İşverene 2 milyon 9 bin 560 lira ceza

Standart altının kilogram fiyatı altın piyasasında en düşük 2 milyon 797 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 810 bin lirayı gördü.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI BELLİ OLDU

Altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 2 milyon 805 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 817 bin liradan bitirmişti.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 310 milyon 467 bin 748,94 lira, işlem miktarı ise 831,82 kilogram oldu.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 332 milyon 669 bin 58,66 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.