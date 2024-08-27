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Altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 düştü

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Ağustos 2024 17:17 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 17:18
Altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı belli oldu.

Standart altının kilogram fiyatı altın piyasasında en düşük 2 milyon 797 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 810 bin lirayı gördü. 

ALTININ KİLOGRAM FİYATI BELLİ OLDU

Altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 2 milyon 805 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 817 bin liradan bitirmişti.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 310 milyon 467 bin 748,94 lira, işlem miktarı ise 831,82 kilogram oldu.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 332 milyon 669 bin 58,66 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.

Altının kilogram fiyatı Yüzde 0,4 düştü - 1. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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