Alüminyum fiyatları dört yılın zirvesine dayandı

Orta Doğu’da artan gerilim, emtia piyasalarını da etkisi altına aldı. İran’ın bölgedeki bazı tesisleri hedef alan saldırıları, özellikle alüminyum üretimi ve sevkiyatına ilişkin ciddi soru işaretleri doğurdu. Üretim altyapısında yaşanan hasarlar ve Hürmüz Boğazı’nda görülen sevkiyat aksaklıkları birleşince, küresel alüminyum fiyatları hızla yukarı yöneldi.
Piyasalarda hareketlilik belirgin. Özellikle Basra Körfezi çevresindeki üretim merkezlerinde oluşan risk algısı, yatırımcıların dikkatini bu metale çevirmiş durumda.
Londra Metal Borsası’nda (LME) alüminyum fiyatları gün içinde dikkat çekici bir sıçrama yaptı. Ton başına fiyat yüzde 4,34 artarak 3.439 dolara çıktı. İşlem sırasında 3.492 dolar seviyesine kadar yükselen fiyat, 3.546,50 dolarlık dört yılın zirvesine oldukça yaklaştı.
Günün ilerleyen saatlerinde piyasada kısmi bir dengelenme görüldü. Son işlemlerde fiyatlar, cuma kapanışına kıyasla yüzde 3,82 artışla 3.422 dolar civarında işlem gördü.
Yükseliş sadece Londra ile sınırlı kalmadı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) alüminyum kontratları da benzer bir ivme yakaladı. Fiyatlar yüzde 3,64 artarak ton başına 24.775 yuan seviyesine ulaştı.
Uzmanlara göre bu yükselişin arkasında yalnızca jeopolitik gerilim değil, aynı zamanda tedarik zincirinde oluşan belirsizlikler de var.
Saldırıların etkisi özellikle bölgenin büyük üreticilerinde hissediliyor. Gelen bilgilere göre Aluminium Bahrain (Alba) ve Emirates Global Aluminium gibi önemli üreticilerin tesislerinde hasar oluştu.
Özellikle Alba’nın toplam kapasitesinin yaklaşık yüzde 19’unu oluşturan eritme hatlarını devre dışı bırakmaya başladığı belirtiliyor. Üretimdeki bu kesinti ihtimali, zaten hassas olan küresel arz dengesini daha da zorlayabilir.
Bir de işin lojistik tarafı var. Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlarda yaşanan aksaklıklar, piyasada arz sıkıntısı beklentisini güçlendiriyor.
Alüminyumun yanı sıra diğer baz metallerde de yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. LME verilerine göre yükseliş:
Bakır yüzde 0,19
Çinko yüzde 1,7
Kalay yüzde 0,4
Nikel yüzde 1,1
Kurşun yüzde 0,34