Alüminyum fiyatları dört yılın zirvesine dayandı

ÜRETİM HATLARI DEVRE DIŞI KALIYOR

Saldırıların etkisi özellikle bölgenin büyük üreticilerinde hissediliyor. Gelen bilgilere göre Aluminium Bahrain (Alba) ve Emirates Global Aluminium gibi önemli üreticilerin tesislerinde hasar oluştu.

Özellikle Alba’nın toplam kapasitesinin yaklaşık yüzde 19’unu oluşturan eritme hatlarını devre dışı bırakmaya başladığı belirtiliyor. Üretimdeki bu kesinti ihtimali, zaten hassas olan küresel arz dengesini daha da zorlayabilir.

Bir de işin lojistik tarafı var. Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlarda yaşanan aksaklıklar, piyasada arz sıkıntısı beklentisini güçlendiriyor.