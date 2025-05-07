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 | Bengü Sarıkuş

Aman dikkat! Bu linklere tıklayan dolandırılıyor!

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Kenan Altınsaat, Mesaj veya e-posta yoluyla gelen rezervasyon linklerinin kullanıcıyı tuzağa düşürebildiğini ve tüketicinin dolandırılmamak için dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

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Aman dikkat! Bu linklere tıklayan dolandırılıyor!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 16:58

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Kenan Altınsaat, vatandaşların elektronik posta (e-posta) veya WhatsApp üzerinden kendilerine ulaşan hatırlatma veya reklam linklerine doğrudan gitmek yerine, kendi internet tarayıcılarını kullanmalarının daha doğru olacağını bildirdi.

Kamuoyu gündeminde yer alan "16 yaş altı gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesi" hazırlığına da değinen Altınsaat, "Bu düzenleme 'özgürlük kısıtlaması' olarak yorumlanmamalı." diye konuştu. Sosyal medyanın getirdiği riskleri tamamen önlemenin mümkün olmadığını vurgulayan Altınsaat, aileler ve eğitimciler tarafından çocuğa, onun iyiliği için kontrol edildiğinin doğru şekilde anlatılması gerektiğini ifade etti.

Aman dikkat! Bu linklere tıklayan dolandırılıyor!

ALIŞVERİŞ YA DA REZERVASYON YAPTIRIRKEN DOLANDIRILMAYIN!

Altınsaat, vatandaşların, bilişim alanındaki farkındalığının artmasının, çevrim içi platformlardan yapılan alışveriş ya da rezervasyonlarda yaşanabilecek dolandırıcılığın önüne geçmede de önemli olduğunu dile getirdi.

Dolandırıcıların sahte rezervasyon siteleri veya ödeme sayfaları hazırlayıp bunların bağlantılarını kullanıcılara e-posta ya da mesaj yoluyla gönderebildiğine dikkati çeken Altınsaat, şunları kaydetti: "Vatandaşlar, özellikle e-posta veya WhatsApp kanalıyla kendilerine gelen hatırlatma veya reklam linklerine doğrudan bu kanallar üzerinden gitmemeli, kendi internet tarayıcısındaki adres satırını kullanmalı. Çevrim içi alışverişlerde ise güvenilir adresler tercih edilmeli. Alışveriş sitelerinde işlem yapmadan önce o sayfayla ilgili yorumları, olası şikayetleri ve memnuniyetleri inceleyerek işlem yapmayı denersek riski minimuma indirebileceğimizi düşünüyoruz."

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#whatsapp
#e-posta
#sosyal-medya
#Cybersecurity
#Online Sécurité
#Çocuk Güvenliği
#Güvenilir Web Siteleri
#Internet Güvenliği
#Türkiye Bilişim Derneği
#Kenan Altınsaat
#Ekonomi
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