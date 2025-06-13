Amazon kendi parasını çıkaracak

ABD’li perakende devleri Amazon ve Walmart, dijital ödeme dünyasında kartlar yeniden dağıtılabilir. Wall Street Journal’ın aktardığına göre, her iki şirket de kendi stablecoin’lerini çıkarma fikrini ciddi şekilde değerlendiriyor.

Konuya yakın kaynaklara göre, Amazon’un bu yöndeki adımları henüz oldukça erken bir aşamada. Ancak ilk görüşmelerin merkezinde, e-ticaret platformunda doğrudan kullanılacak bir dijital para birimi yer alıyor.

ORTAK COİN, ORTAK VİZYON

Sadece kendi kripto parasını çıkarmak değil, farklı senaryolar da masada. Amazon ve Walmart’ın, başka bir kuruluş tarafından çıkarılacak bir stablecoin’i benimseme ihtimali üzerinde durdukları belirtiliyor. Hatta iki devin de aralarında yer aldığı bir tüccar konsorsiyumunun, ortak bir dijital para kullanımı üzerinde çalışabileceği iddia ediliyor.

STABLECOİN’LER NEDEN ÖNEMLİ?

Stablecoin’ler, isminden de anlaşılacağı üzere, değeri genellikle Amerikan dolarına sabitlenmiş, varlıklarla desteklenen dijital paralar. Bu sayede fiyat dalgalanmaları minimumda tutuluyor. İşletmeler içinse büyük avantajlar sunuyor: Bankalara ve geleneksel ödeme kartlarına olan bağımlılığı azaltırken, daha hızlı ve doğrudan ödeme imkânı sağlıyor.