Amazon Türkiye Stanley termos alanları uyardı! Hemen iade edin

06 Ocak 2025 03:32 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 03:34

Popüler termos üreticisi Stanley, “yanıklara neden olabilir” iddiasıyla tam 2,6 milyon termosu geri çağırdı! Amazon Türkiye de bu kararı destekleyerek, söz konusu riskli ürünleri kullanan müşterilere acil iade çağrısında bulundu. Kapaklardaki beklenmedik hata, her yudumun tehlikeli bir sürprize dönüşebileceğini gösteriyor.

Stanley markası bazı ürünlerde gevşek kapaklar nedeniyle yanık yaralanmalarına yol açma riskinin bulunduğunu belirterek 2,6 milyon termos için geri çağırma​ kararı aldı. Amazon Türkiye de bu gelişme üzerine, söz konusu Switchback ve Trigger Action serisi termos bardakları kullanan müşterilerine “ürünleri kullanmayın ve iade edin” çağrısında bulundu.

SWITCHBACK VE TRIGGER ACTİON SERİSİNE DİKKAT

Stanley’nin açıklamasına göre, kapaklarda yaşanan işlev sorunu sıcak içeceklerin dökülerek yanıklara sebep olabileceği endişesine yol açıyor. Şirket bu nedenle, Switchback ve Trigger Action serisi termosları olan kullanıcıların ürünleri derhal kullanmayı bırakmaları ve iade sürecini başlatmaları gerektiğini duyurdu.

AMAZON TÜRKİYE'DEN UYARI

Amazon Türkiye, geri çağırma kapsamında müşterilerine bilgilendirmeler yapmaya başladı. İade işlemleri, şirketin "amazon.com.tr/gp/orc/returns” bağlantısı üzerinden yürütülebiliyor. Ancak bazı kullanıcılar, iade ekranına ulaşamadıklarını veya ürünün iade kapsamı dışında kaldığı şeklinde uyarılar aldıklarını belirtiyor. Buna karşın Stanley’nin resmi web sitesinde yapılan sorgulama, söz konusu ürünlerin geri çağırma listesinde yer aldığını doğruluyor. Şu an yaşanan sıkıntıların sistemdeki yoğunluktan kaynaklanabileceği düşünülüyor.