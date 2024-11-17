Android 15 ile Hırsızlığa Karşı Yapay Zeka Koruması Geliyor

17 Kasım 2024 11:21 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 11:31

Google, yeni Android 15 işletim sistemini duyurdu. İlk olarak Pixel 6 ve üstü modellerde kullanılabilecek bu yeni sürüm, özellikle güvenlik ve gizlilik konularında önemli yenilikler getiriyor.

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Android 15’in en dikkat çekici özelliklerinden biri, Hırsızlık Algılama Kilidi. Bu özellik, yapay zeka teknolojisi sayesinde telefonunuzun elinizden alındığını algılayabiliyor. Eğer biri telefonunuzu çalarsa veya sizden habersiz kullanmaya kalkarsa, cihaz kendini otomatik olarak kilitliyor. Bu sayede kişisel verileriniz güvende kalıyor.

Bir diğer yenilik ise Uzaktan Kilitleme. Telefonunuzu kaybettiğinizde başka bir cihazdan numaranızı kullanarak ve güvenlik doğrulamasını geçerek cihazınızı uzaktan kilitleyebiliyorsunuz.

GİZLİ ALAN İLE DAHA FAZLA MAHREMİYET

Android 15​, özel uygulamalarınızı saklamak için yeni bir Gizli Alan sunuyor. Bu alan, telefonun ana ekranında veya uygulamalar listesinde görünmüyor. Uygulamaları yalnızca parmak izi gibi bir doğrulama yöntemiyle açabiliyorsunuz. Hatta bu gizli alanın varlığını tamamen gizlemek de mümkün.

KATLANABİLİR TELEFON​ VE TALBLETLER GELİŞİYOR

Android 15, katlanabilir cihazlar ve tabletler için de yeni özellikler sunuyor. Artık iki uygulamayı aynı anda açabilir ve ekrandaki görev çubuğunu hızlıca sabitleyip kaldırabilirsiniz.

ESKİ SÜRÜMLERİ DE DESTEKLEYECEK

Android 15, ilk etapta Pixel cihazlarda kullanılabilecek. Ancak, Hırsızlık Algılama Kilidi ve Uzaktan Kilitleme gibi özelliklerin Android 10 ve üzeri sürümleri kullanan cihazlara da geleceği açıklandı.