Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz ayları boyunca vatandaşlara ücretsiz olacak! Uygulama Ankara'da başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi 7'den 70'e herkese ücretsiz faydalanacağı bir uygulama başlattı. Hiç şartsız Ankara'da başlayan bu ücretsiz uygulama vatandaşı sevindirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz uygulama geldi.
Yaz tatili boyunca devam edecek uygulama Ankaralıların yüzünü güldürdü.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaz ayları boyunca vatandaşlara ücretsiz limonatalar dağıtacağını açıkladı.
Yaz boyunca ücretsiz limonata dağıtımı, Ankara halkına serinleme imkanı sunacak.
VATANDAŞLARIN İÇİNİ SERİNLETECEK HABER
Yaz sıcaklarına serin bir mola oluşturan soğuk limonata ikramı Kızılay Meydanı, Ulus Zafer Anıtı ve Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda başladı.
Halkın rahatlaması için ücretsiz soğuk limonata ikramı kentin yoğunluğunun fazla olduğu noktalara kuruldu.
ABB'DEN SERİN BİR MOLA
Kızılay ve Ulus’taki stantlarda yaz boyunca ücretsiz limonata ikramı devam edecek.
Uygulama Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz ayları boyunca vatandaşlara ücretsiz olacak.
Uygulamanın başladığı ilk gün, vatandaşlar soğuk limonata dağıtım noktalarına yoğun ilgi gösterdi.