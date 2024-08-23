Ankara-Kayseri YHT hizmete açıldı! Seyahat süresi 1 saat 45 dakikaya düşecek

23 Ağustos 2024 12:51 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 13:12

Türkiye'nin hızlı tren ağı arttı! Yüksek Hızlı Tren müjdesi bu kez Erzurum'a verildi

Türkiye'nin hızlı tren ağı arttı! Yüksek Hızlı Tren müjdesi bu kez Erzurum'a verildi

Türkiye genelinde hızlı tren hatları her şehre yayılıyor. Vatandaşın ulaşım süresini en aza indirmek için Ulaştırma Bakanlığı sıkı çalışıyor. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-Kayseri yüksek hızlı trenin hizmete açıldığını duyurdu. İki kent arasındaki seyahat süresinin 1 saat 45 dakikaya düşeceğini duyuran Uraloğlu, “Yarım asırlık hayallerimize dünya 8.’si olarak kavuştuk. Ülkemizi demir ağlarla örüyoruz” ifadelerini kullandı.

YILDA YAKLAŞIK 242 MİLYON EURO KAZANÇ

Yeni hattın ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Uraloğlu, "7 saat süren Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek. 5.5 saatte İstanbul’a hızlı, güvenli ekonomik ulaşım imkanı sağlanmış olacak. Projemiz tamamlanmasını ülkemiz ekonomisine ciddi katkıları olacak. İşletme bakım maliyeti açısından 115 milyon euro, yük taşımacılığındaki zaman kazancı bakımından 5 milyon euro, yılda yaklaşık 242 milyon euro kazanç sağlayacağız.

‘BİR MÜJDEYİ DAHA PAYLAŞMAK İSTİYORUM’

Sizlere bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Bugün Ankara-Sivas hızlı tren hattımızın Yerköy hızlı tren istasyonunu vatandaşımızın kullanımına açtık, resmi açılışını da gerçekleştireceğiz" dedi.

‘NÜFUSUMUZUN YÜZDE 50’SİNE ULAŞMIŞ DURUMDA’

Hızlı tren hatlarının 11 şehre doğrudan 9 şehre bölgesel ve otobüs bağlantılarıyla dolaylı olarak hizmet vererdiğini söyleyen Uraloğlu şöyle devaöm etti: "Nüfusumuzun yaklaşık üzde 50’sine ulaşmış durumda.

Ankara-Sivas hattımız iki şehri birbirine bağlayan hat değil. Yerköy-Kayseri hattının tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri hızlı tren hattı da bu hatta bağlanmış olacak.

Bizleri bir araya getiren Yerköy Kayseri hattında yapım çalışmalarımız devam ediyor. Ankara-İstanbul süper hızlı tren projesini de gündemimize aldık. Saatte 350 km hıza ulaşacak trenlerimizle Ankara-İstanbul arası seyahat süresini 80 dakikaya düşürmüş olacağız."